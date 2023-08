La nuova Rolls-Royce Amethyst Droptail è un capolavoro d’arte, commissionata da un mecenate, la cui collezione di gioielli preziosi, automobili e opere d’arte contemporanea è ospitata in un museo privato. Il proprietario ha incaricato i designer di Coachbuild di creare una Droptail ispirata all’ametista, la pietra portafortuna del figlio e simbolo di purezza e resilienza; elementi che risaltano in questa automobile unica.

Rolls-Royce Amethyst Droptail: gli esterni

Il mecenate e co-creatore della Rolls-Royce Amethyst Droptail ha espresso il profondo desiderio di celebrare il patrimonio culturale della propria regione d’origine. I designer di Rolls-Royce Coachbuild hanno risposto con un punto di ispirazione che avrebbe definito il colore esterno di questo Droptail: il fiore Globe Amaranth, che fiorisce nel deserto vicino a una delle case del proprietario.

La finitura della vernice esterna bicolore cattura più fasi della fioritura del fiore. Il colore del corpo principale è una tenue tonalità viola con un delicato sottotono argentato, chiamato Globe Amaranth in omaggio al fiore, ed è arricchito da sottili macchie di alluminio in polvere che riflettono la luce e creano un’accattivante finitura iridescente. Una vernice a contrasto Ametista viola intenso, utilizzata sulla parte superiore della carrozzeria dell’auto, contiene una miscela di scaglie di rosso, blu e viola che insieme creano un colore malva unico con una sottile lucentezza metallica.

Alla luce del sole, l’auto rivela anche un delicato accenno di vernice color malva all’interno delle ruote da 22 pollici, creando un contrasto sottile ma elegante con la superficie in alluminio lucidato a specchio.

L’esterno è rifinito con un trattamento sottile ma altamente complesso della fibra di carbonio utilizzata per costruire le sezioni inferiori dell’autovettura. Frutto di due anni di sviluppo, gli artigiani hanno creato un motivo chevron, che aggiunge decorazioni geometriche alle superfici esterne tecniche della Rolls-Royce Amethyst Droptail. La fibra di carbonio stessa è rifinita con un sottile strato di lacca colorata con pigmento ametista, colore che viene proposto anche nella maggior parte dei fari. Questo dettaglio intricato e tecnicamente impegnativo rimane nascosto finché l’auto non viene esaminata da vicino.

La cornice esterna della griglia Pantheon e i pezzi delle alette “attorcigliati” sono in parte spazzolati a mano e in parte lucidati a mano con una linea precisa che delimita ogni finitura. Sotto questa straordinaria espressione di artigianato contemporaneo si trova un’intricata presa d’aria anteriore inferiore. Questo pezzo altamente dettagliato è stato progettato digitalmente e “stampato” in un composito leggero e incorpora 202 lingotti di acciaio inossidabile lucidati a mano, ognuno dei quali è stato accuratamente dipinto a mano nella tonalità Globe Amaranth.

La parte frontale è risolta con una statuetta dello Spirito dell’Estasi circondata da un cabochon di ametista. Il trattamento cabochon, mediante il quale una pietra preziosa viene modellata e lucidata in una forma arrotondata anziché sfaccettata, è stato richiesto dal proprietario per evitare una vistosa brillantezza.

Rolls-Royce Amethyst Droptail: gli interni

Rolls-Royce Amethyst Droptail celebra i materiali e le creazioni curate personalmente dal proprietario e dalla sua famiglia. La selezione del materiale è iniziata con uno splendido legno Calamander Light a poro aperto, che presenta una struttura complessa e lunghe fasce di colore.

I colori del legno sono serviti come ispirazione per il trattamento della pelle dell’auto: la pelle in delicato contrasto, nella tonalità Sand Dunes è stata sviluppata per abbinarsi perfettamente ai fili caramellati del legno a poro aperto Calamander Light.

La tonalità principale della pelle, denominata Ametista, completa la superficie esterna ed è rifinita con una sottile laccatura perlescente, che ricorda la brillantezza della preziosa pietra preziosa da cui prende il nome l’autovettura.

Per Amethyst Droptail, Rolls-Royce ha creato la più estesa superficie in legno della sua storia. Un processo di impiallacciatura completamente nuovo è stato sviluppato appositamente per Amethyst Droptail, con ciascun foglio di impiallacciatura posizionato sottosopra per esporre la struttura del legno grezzo. Vengono combinate due tecniche: il “bookmatching” a 55 gradi, in cui i fogli di legno si specchiano tra loro, e lo “slip-matching”, in cui i fogli di legno sono allineati uno accanto all’altro in sequenza, per creare un motivo a venature ripetute per un effetto organico e naturale che dà l’illusione di un unico pezzo di legno.

Per completare il trattamento degli interni, il proprietario ha richiesto un’aggiunta elegante: l’ornamento dei quadranti rotanti con rare gemme di ametista. Come le gemme alla base della statuetta dello Spirito dell’Estasi, anch’esse hanno la forma di un cabochon convesso anziché sfaccettato.

Il tetto rigido rimovibile è stato progettato per conferire alla Rolls-Royce Droptail due caratteri distinti: senza il tetto, Droptail è un agile roadster scoperto; con il tetto installato, è una coupé formidabile e spettacolare.

Il tetto incorpora un vetro elettrocromico che consente alla superficie di cambiare colore e trasparenza istantaneamente: quando disattivato, è completamente opaco e presenta una delicata sfumatura viola, che rispecchia la finitura esterna Ametista dell’autovettura. Una volta attivato, con il semplice tocco di un pulsante, il vetro diventa traslucido con una tonalità che si abbina al colore della pelle Sand Dunes utilizzata negli interni.

Un orologio unico

La Rolls-Royce Amethyst Droptail è impreziosita da un orologio unico commissionato dal alla rinomata maison svizzera di alta orologeria Vacheron Constantin. Realizzato a mano a Ginevra, il pezzo, chiamato “Les Cabinotiers Armillary Tourbillon”, ha un intricato movimento a carica manuale ed è alloggiato saldamente in un supporto appositamente progettato, che consente di rimuoverlo e conservarlo separatamente dall’auto, se lo si desidera. L’orologio è dotato di un display bi-retrogrado con ritorno istantaneo delle ore e dei minuti e di un tourbillon biassiale. L’orologio è fissato su una platina in oro bianco con motivo guilloché a raggi di sole realizzato a mano.

—–

Per ricevere tante notizie e consigli utili specialmente sul mondo auto e moto, sugli autovelox e su come difendersi dalle truffe, è possibile iscriversi gratis al canale Quotidiano Motori su Telegram.

Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.