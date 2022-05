Rolls-Royce svela la nuova auto più costosa del mondo: 25 milioni di euro

Si chiama Rolls-Royce Boat Tail l’auto più costosa del mondo con il prezzo record di 25 milioni di euro. Esclusivissima, ne verranno prodotti solo 3, il primo dei quali è stato svelato l’anno scorso in colore blu. A Villa d’Este 2022 sul Lago di Como, è stato svelato il secondo esemplare, questa volta rifinita in rosa tenue con contrasto cognac.

Rolls-Royce rappresenta un’opportunità per pochi selezionati di partecipare alla creazione di commissioni uniche di futura importanza storica. La nuova Boat Tail è l’apice di una collaborazione durata quattro anni con tre clienti speciali e non è qualcosa che è stato creato per essere “venduto”.

La costruzione di una Rolls-Royce Coachbuild richiede competenze artistiche d’élite. La Boat tail è stata costruita e progettata per tre potenziali clienti che condividevano una passione per il design nautico. Gli yacht J-Class sono stati utilizzati come ispirazione e i clienti hanno chiesto di creare un modello mai visto prima. Dopo una fase di studio, è stato raggiunto un accordo per costruire tre vetture con carrozzerie simili ma altamente personalizzate.

Il veicolo è lungo quasi 5,8 metri e il profilo anteriore è incentrato sulla nuova griglia e sui fari Pantheon. La griglia è parte integrante del frontale creato con la libertà di design utilizzata solo sui modelli del portafoglio Coachbuild. Inoltre, le luci diurne orizzontali formano una forte linea di demarcazione del veicolo e incorniciano i classici fari rotondi.

Nella parte posteriore della vettura, il cosiddetto ponte di poppa è un’interpretazione moderna dei ponti posteriori in legno delle code delle barche storiche, è costituito da ampie fasce di legno. Per questa vettura, il ponte posteriore con design a farfalla presenta un’impiallacciatura in noce con gessature in oro rosa.

Il tema dell’oro rosa continua nella parte anteriore, dove viene utilizzato sullo Spirit of Ecstasy, mentre la calandra Pantheon è in alluminio. Gli interni riprendono il tema dell’esterno, abbinando accenti in oro rosa a pelli color cognac e ostrica. L’impiallacciatura in noce è utilizzata anche all’interno, dove è largamente impiegata nel tunnel della trasmissione.

Infine, è presente un orologio unico realizzato in madreperla e fornito dal cliente dalla sua collezione personale.

Le auto più costose del mondo

1. Rolls-Royce Boat Tail – 28 milioni di dollari

2. Bugatti La Voiture Noire – 18,7 milioni di dollari

3. Pagani Zonda HP Barchetta – 17,6 milioni di dollari

4. Rolls-Royce Sweptail – 13 milioni di dollari

5. Bugatti Centodieci – 9 milioni di dollari

