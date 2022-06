Sono i francesi di Danton Arts Kustoms i colpevoli della creazione della Rolls Royce Phantom 6×6. Si, a quanto pare il proprietario di una Rolls-Royce Phantom del 2004 gli ha chiesto trasformarla in un veicolo a sei ruote.

Niente a che vedere con la “grazia” della Mercedes Classe G 6×6, questa trasforazione è brutale e ridicola allo stesso tempo. Per estendere la lunghezza della Phantom, Danton Arts Kustoms ha dovuto tagliare l’auto dalla portiera posteriore, utilizzare la carrozzeria di una BMW Serie 7 del 2005 come prolunga e utilizzare anche l’asse posteriore per la coppia di ruote aggiuntive.

Il risultato è un mezzo a sei ruote senza arte ne parte. Non è di lusso, non è un fuoristrada… cos’è? Forse è solo adatto ad una comparsata in Fast and Furious ma niente di più. Si ok, ci sono i parafanghi maggiorati in alluminio, luci gialle e barra luminosa, ed un set di ruote da 24 pollici che muovono il motore V12 da 6,7 litri da 453 CV. Niente di più che un mezzo da baraccone, come si vede nel video qui sotto:

