Area C Milano: niente stop a euro 2 e diesel fino euro 4

A Milano slittano i divieti che erano stati fissati al 1 ottobre 2021 per l’ingresso in Area C, dove al momento l’accesso è già vietato alle non catalitiche ed euro 1 a benzina. Lo spartiacque sarà la fine dell’emergenza coronavirus, quando il divieto sarà esteso ai veicoli trasporto persona Euro 2 benzina, Euro 3 e 4 diesel con Fap di serie, da Euro 0 a 4 diesel con Fap after market, Euro 5 diesel. Attenzione che lo slittamento del divieto non significa che l’ingresso sia gratuito, tutt’altro.

Il Comune di Milano ha messo sul piatto nel 2020 8,5 milioni di euro, ed altri 3 milioni per il 2021. I contributi saranno disponibili fino a fine anno o fino all’esaurimento degli stessi, per veicoli ibridi (elettrico/benzina ed elettrico/diesel), elettrici, idrogeno e bifuel. Sono previsti incentivi anche per l’acquisto di moto o scooter elettrici.

Ovviamente possono accedere ai fondi i maggiorenni residenti a Milano. Da notare che i contributi del comune si possono cumulare agli incentivi statali. L’importo viene infatti calcolato sul prezzo finale già comprensivo del bonus statale.

Per accedere al 100% dei contributi è necessario provvedere alla demolizione di un veicolo a benzina fino ad Euro 3 incluso oppure diesel fino ad Euro 6 incluso. Il contributo sarà invece ridotto del 20% per chi invece sceglie di non rottamerare l’usato ma di procedere alla radiazione per esportazione all’estero di un diesel Euro 5 e 6.

