Con velocità di punta di 622 km/h Rolls Royce Spirit of Innovation con 622 km/h è il veicolo elettrico più veloce del mondo.

Possono bastare 3 record mondiali a dipanare lo scetticismo? Non lo so, ma quello che possiamo raccontare questa settimana riguarda sicuramente un traguardo tecnologico eccezionale raggiunto da Rolls Royce con il proprio velivolo elettrico Spirit of Innovation, di cui ci eravamo già occupati qualche tempo fa. Si tratta di due record di velocità ed uno di “arrampicata”, se possiamo definirla così.

Spirit of Innovation ha superato i 555 km orari per oltre 3 Km, ha potuto mantenere una velocità media di circa 331 km/h per 15 km ed è salito a 9.000 ft in 202 secondi. Tre primati mai raggiunti sino ad ora da un aereo completamente sospinto da un motore elettrico. Non solo, perché è stata registrata una velocità di punta massima raggiunta nelle varie sessioni di preparazione, di oltre 622 km/h. Ovviamente tutti questi dati sono stati comunicati alla Federazione Mondiale degli Sport Aerei per ottenere una certificazione ed una registrazione ufficiale.

Rolls Royce auspica di poter proseguire nello sviluppo di Spirit of Innovation proprio per raggiungere l’obbiettivo di poter avere un aereo dalle capacità di volo come oggi le conosciamo nei velivoli tradizionali, ma ad emissioni inquinanti pari a zero. La sinergia della nota azienda con partners specializzati nella produzione di batterie e soluzioni elettriche ad alto contenuto tecnologico, ha reso possibile il raggiungimento dei record.

Un motore elettrico da 500 cavalli, unito ad una batteria di ultimissima generazione, creano il cuore pulsante di Spirit of Innovation. Un velivolo che apre la strada nel prossimo decennio alla possibilità della diffusione di aerei elettrici altamente performanti, con ricadute positive in primis per l’ambiente, per il settore aeronautico e anche per quello automobilistico, intrecciati più che mai nella ricerca di soluzioni per il futuro del trasporto.

—–

