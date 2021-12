Il Pantala Concept H di Pantuo Avitation è l’aerotaxi cinese da 300 km/h

Pantala Concept H di Pantuo Avitation è l'aerotaxi cinese da 5 passeggeri che viaggia a 300 km/h con un raggio di azione di 250 km.

Anche la Cina ha pronto il proprio velivolo eVTOL per trasporto passeggeri. E forse anche migliore del progetto europeo. Si chiama Pantuo Aviation Pantala Concept H per la sua forma come la lettera dell’alfabeto e, secondo molti, si ispira al Lilium di fabbricazione tedesca, del quale avevamo parlato per l’ordine monstre da 220 esemplari.

Per dirne una il Lilium può ruotare soltanto i suoi propulsori nelle posizioni desiderate per passare dal volo orizzontale al volo verticale e viceversa. Il Concept H fa di più, ruotando tutta l’ala, in cui troviamo immersi i sistemi di propulsione, ben alloggiati, senza disturbare le linee aerodinamiche. Il Lilium inoltre può volare grazie al supporto di 36 piccoli jet, mentre il Concept H usa solo, si fa per dire, 22 motori, con un diametro maggiore.

Il progetto cinese prevede un carico di 5 passeggeri, contro i 7 del suo rivale europeo, e se il raggio utile di azione sarà più o meno simile per entrambi, si parla di qualcosa di più di 250 km, il nostro Concept H lo fa in modo più veloce, raggiungendo i 300 km/h, una ventina in più del collega tedesco.

Entrambi i modelli candidati a trasportare velocemente persone da una parte all’altra delle nostre città nei prossimi anni, rappresentano la punta della ricerca tecnologica del momento. Aanche se il Lilium è in uno stadio più avanzato di sviluppo, potrebbe subire qualche ritardo per quanto riguarda le certificazioni e le abilitazioni all’impiego operativo, visto la grande quantità di regole imposte dalle normative europee.

Tutto ciò potrebbe dare un vantaggio, non di poco conto, per vantare il primato di entrata in servizio, al modello cinese, che le autorità di Pechino sembrano ansiose di poter vedere in azione, e per questo motivo ben disposte ad accelerare l’iter che da sperimentale lo può rendere fruibile dai primi operatori di servizi di aerotaxi.

—–

