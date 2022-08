Lo schermo LCD sui camion per vedere davanti è geniale

Il video dello schermo LCD posizionato sul retro dei camion permette a tutti gli utenti della strada di osservare cosa accade davanti. L’idea non è nuova e Samsung Argentina l’aveva messa sperimentata, crediamo con successo.

Uno dei problemi quando si viaggia in coda ad un camion o comunque ad un veicolo di certe dimensioni, è non riuscire a vedere cosa accade davanti al mezzo stesso. Un semplice schermo LCD sui camion potrebbe migliorare la sicurezza stradale, potendo fornire una visuale che al momento non possiamo avere, come si vede nel video.

Un problema che non conosce confini, che causa incidenti in tutto il mondo ma che potrebbe essere risolto con l’aiuto della tecnologia.

