Per pochi centimetri l’auto non viene investita da un aereo in decollo

Siamo in Nuova Zelanda, dove un automobilista si è trovato a pochi centimetri da un disastro aereo assurdo e incredibile. Come possiamo vedere nel video, l’auto sta percorrendo una strada sterrata in mezzo alla campagna, mentre un piccolo aereo da turismo è sullo sfondo.

Tutto avviene in una manciata di secondi. L’aereo e l’automobile si avvicinano, ed ecco che il mono elica inizia la fase di decollo. Stranamente l’automobilista non frena e prosegue la sua marcia, finché la traiettoria dell’aereo e dell’auto si incrociano.

E’ solo questione di pochi centimetri, con il ruotino del carrello di atterraggio che sfiora pericolosamente il parabrezza dell’auto nei momenti iniziali del volo. Un incidente sfiorato davvero per un soffio, che solo per miracolo non ha avuto conseguenze gravi.

