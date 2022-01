Sciopero del 14 gennaio 2022, scopri modalità e orari, i trasporti pubblici che si fermano e le soluzioni per evitare disagi per muoversi in città

Sciopero del 14 gennaio 2022: giornata nera in arrivo per i trasporti pubblici a livello nazionale. Per i tanti pendolari che usano treni, metro, bus, tram e taxi c’è da tener duro e trovare un escamotage per rientrare a casa nelle principali città e nelle imminenti periferie.

Le segreterie Nazionali delle Oo.Ss. Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal, Ugl hanno proclamato lo sciopero di comune accordo, a sostegno della vertenza per il rinnovo del Ccnl. Si tratta di uno sciopero nazionale dei trasporti pubblici locali di 4 ore, cui ha aderito anche la Segreteria territoriale di Milano della O.s. Orsa trasporti.

Lo sciopero coinvolge il trasporto locale urbano, quindi tram, autobus, metropolitane e quello regionale.

Per chi usa l’auto in entrata a Milano nel giorno dello sciopero del 14 gennaio 2022 attenzione ad area C e area B. A Milano così come a Roma e nelle principali città sono presenti, oltre ai vai car sharing già noti attivi, anche il servizio di Scooter Sharing. Sempre interessante, nonostante il clima rigido, la possibilità di utilizzare i monopattini elettrici.

Sciopero del 14 gennaio 2022: cosa dicono i sindacati

I sindacati scrivono: “A fronte di un atteggiamento provocatorio e pregiudiziale delle associazioni datoriali rivendichiamo il diritto al rinnovo del contratto e il miglioramento delle condizioni lavorative, sia normative che salariali di una categoria che da sempre responsabilmente, in qualsiasi condizione, svolge un servizio pubblico essenziale, garantendo il diritto alla mobilità dei cittadini“.

