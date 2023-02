Perché in alcuni casi prendiamo la scossa scendendo dall’auto?

Ogni tanto scendendo dalla nostra automobile prendiamo una scossa. In realtà è solo una sensazione di prendere la scossa, che è causata dalla scarica di elettricità statica. L’elettricità statica si accumula quando due superfici si sfregano tra di loro e si separano, come ad esempio quando ci si strofina i piedi sul tappeto o quando ci si sfrega contro i sedili dell’auto.

L’auto è in genere costruita con materiali isolanti, come la gomma e il vetro, che possono impedire alla carica elettrica di dissiparsi. Quando ci si siede sui sedili dell’auto, si accumula una carica elettrica, che può essere rilasciata quando si tocca una superficie conduttiva, come la carrozzeria o la chiave o un palo della luce, al momento di scendere dall’auto.

Inoltre, le condizioni meteorologiche possono influire sulla probabilità di ricevere una scossa. In particolare, l’aria secca e fredda dell’inverno può aumentare l’accumulo di elettricità statica, mentre l’umidità dell’estate può aiutare a dissiparla.

Cos’è l’elettricità statica?

Parliamo di elettricità statica quando ci riferiamo all’accumulo di cariche elettriche su un oggetto quando questo viene sfregato contro un altro materiale o una persona. Ad esempio, lo sfregamento dei calzini di lana contro la moquette.

Quando questo accade, alcuni elettroni vengono trasferiti da una superficie a un’altra, creando una carica elettrostatica, ovvero la piccola scintilla che possiamo osservare in questi casi.

Come evitare di prendere la scossa quando scendiamo dall’auto.

Per evitare di prendere la scossa quando si scende dall’auto, si possono adottare alcune precauzioni, mettendo i piedi a terra ma rimanendo per qualche istante attaccati con una mano al volante o a una parte del veicolo, in modo da permettere alla carica elettrica di dissiparsi gradualmente.

In ogni caso, se vi capita di prendere una scossa quando scendete da un’auto, a parte il fatto che è molto fastidioso, non c’è nulla da preoccuparsi. È solo l’elettricità statica dei vostri vestiti che sfregano contro il sedile e che si è accumulata, tutto qui!

—–

Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.