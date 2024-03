Skoda Epiq è il nuovo city suv 100% elettrico che costerà circa 25.000 euro. Con una lunghezza di 4,1 metri, sarà caratterizzato da interni spaziosi e da una capacità di carico fino a 490 litri.

Epiq amplia la gamma 100% elettrica di Skoda, posizionandosi come il secondo dei sei nuovi veicoli elettrici previsti per i prossimi anni. La sua presentazione ufficiale è attesa per il 2025, ma le prime immagini rivelano un veicolo che incarna a pieno il nuovo linguaggio di design “Modern Solid” della casa automobilistica.

Il design di Skoda Epiq presenta un cofano scolpito con il nuovo marchio. La Tech-Deck Face in nero lucido è una reinterpretazione moderna della familiare calandra Skoda e ospita dispositivi elettronici come il radar di distanza e la telecamera anteriore. La Tech-Deck Face è affiancata da elementi led bifunzionali a forma di T per le luci diurne e gli indicatori di direzione. I fari anteriori si trovano in una posizione secondaria più bassa. I loro moduli luminosi hanno un design sfaccettato e sono dotati di tecnologia Matrix Led.

Il robusto paraurti anteriore è dotato di spoiler verniciato in Unique Dark Chrome. La vista laterale è caratterizzata da un’alta e ampia linea tornado che separa visivamente la vetratura dal resto della carrozzeria e mette in risalto le possenti spalle della vettura. I passaruota sono caratterizzati da un rivestimento innovativo e ospitano ruote ottimizzate dal punto di vista aerodinamico. La linea del tetto bassa e leggermente inclinata si fonde con lo spoiler sul tetto per un’efficienza aerodinamica ottimale. Anche la parte posteriore presenta un robusto paraurti con il nuovo lettering Skoda sul portellone. L’aspetto minimalista è sottolineato dalla vernice metallizzata opaca nel colore brillante Moon White. I vistosi dettagli arancioni sulle barre al tetto e sui cerchi, nonché sui paraurti anteriore e posteriore, aggiungono accenti visivi.

Epiq presenta anche i nuovi interni minimalisti Modern Solid incentrati su materiali durevoli, pratici e sostenibili. Ha un vano portaoggetti aperto che include un caricabatterie wireless per cellulare nella console centrale flottante e scomparti Simply Clever per offrire maggiori opportunità di stivaggio. Il bagagliaio beneficia di ganci per le borse, gli elementi di carico, i ganci di fissaggio e uno scomparto nascosto sotto il pavimento.

Il volante a due razze presenta il nuovo lettering Skoda, pulsanti fisici e rotelle di scorrimento tattili con accenti arancioni per controllare le funzioni chiave durante la guida. La “mobile digital key” consente un’ampia gamma di interazioni, migliorando così l’esperienza digitale. Skoda Epiq supporta anche la ricarica bidirezionale, trasformando l’auto in un’unità di accumulo di energia mobile in grado di trasferire l’energia elettrica in eccesso alla casa o ad altri apparecchi elettrici.

Non perderti le ultime notizie e condividi opinioni ed esperienze commentando i nostri articoli:



• Iscriviti ai nostri canali Telegram e Whatsapp per gli aggiornamenti gratuiti.

• Siamo su Mastodon, il social network libero da pubblicità e attento alla privacy.

• Se preferisci, ci trovi su Flipboard e su Google News: attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite!

Copyright Image: Sinergon LTD