Skoda Enyaq Festeval: il micro-camper elettrico

Skoda Enyaq Festeval è un concept di camper unico ricavato dal crossover elettrico Skoda Enyaq iV 80. Progettato per passare dal campeggio ai festival estivi, per viaggi ecologici su strada, il micro-camper elettrico Enyaq Festeval offre fino a 544 km di autonomia, 30 minuti per la ricarica e lo spazio per quattro persone per sdraiarsi e dormire bene. Una volta terminatl’estate si trasforma facilmente in un veicolo da città.

Al giorno d’oggi, non c’è motivo di costruire un camper da zero. Una tenda sul tetto può aggiungere rapidamente un posto letto a un’ampia varietà di veicoli, e la miriade di kit camper disponibili in tutto il mondo può riempire l’interno del veicolo con attrezzature per cucinare, spazio per mangiare, cibo e acqua e altre caratteristiche chiave del camper. Inoltre, è facile rimuovere questi componenti quando il viaggio in campeggio è finito, riportando il veicolo alla sua forma originale.

Skoda ha scelto la strada dei componenti per il Festeval, completandolo con un set di traverse che supportano una tenda a guscio rigido sul tetto. La tenda per due persone si solleva in pochi secondi e consente di passare dalla guida al riposo in modo rapido e comodo.

Per raddoppiare questa capacità, Skoda si è rivolta al noto produttore ceco di box per camper Egoé per aggiungere un layout per camper all’interno dell’Enyaq. Da tempo Egoé ha ridotto il design dei suoi kit per camper, rendendoli più piccoli in modo da adattarli a un’ampia gamma di veicoli, dai grandi furgoni che sono sempre stati dei camper efficaci, fino alle 4×4 e alle station wagon più piccole.

Il box del Festeval è un adattamento dell’ultimo e più elegante kit per camper di Egoé, il Nestboard. Il kit offre i prodotti di base per la cucina, come un fornello compatto a un solo fuoco e un lavello con bacino pieghevole. Invece di una tanica o di un serbatoio rigido, Egoé conserva l’acqua in una sacca, che può anche essere estratta e appesa per essere utilizzata come doccia.

Il lavello pieghevole è dotato di un coperchio che aumenta lo spazio disponibile sul piano di lavoro e l’unità scorrevole si trasforma in un tavolo da pranzo o in una scrivania per esterni. Capovolgendo i pannelli anteriori del tavolo, si trovano anche tavole da gioco integrate per scacchi e dama.

Durante il viaggio, il Nestboard rimane ripiegato nel bagagliaio, permettendo ai passeggeri di sedersi sui sedili posteriori. Di notte, i sedili si ripiegano e la pedana del materasso Nestboard si sistema per far dormire due persone all’interno del veicolo.

