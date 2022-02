Skoda Fabia Monte Carlo 2022: svelati i primi bozzetti ufficiali

La quarta generazione di Fabia continua la tradizione delle varianti dal look sportivo.

Svelati i primi bozzetti ufficiali della nuova Skoda Fabia Monte Carlo 2022, la variante dal look sportivo che è stata proposta da Skoda sulla seconda generazione di Fabia. Gli inconfondibili elementi neri Monte Carlo evidenziano le linee ancora più coinvolgenti e le nuove proporzioni della quarta generazione di Fabia. Elementi in carbon look e nuovi dettagli rossi pongono l’accento sugli interni sportivi.

Skoda Fabia Monte Carlo 2022: design e interni

I primi bozzetti di nuova Skoda Fabia Monte Carlo 2022 mostrano come i tipici dettagli di questa variante dal look sportivo siano in grado di enfatizzare il design coinvolgente e dinamico di nuova Fabia. La cornice della calandra è in colore nero e si abbina agli elementi distintivi sul paraurti anteriore, caratterizzato da un’ampia presa d’aria.

Al posteriore spiccano il diffusore e il lettering sul portellone, anch’essi in nero, così come le calotte degli specchietti retrovisori, le cornici dei finestrini, le minigonne laterali e lo spoiler posteriore. Sui passaruota sono evidenti i badge Monte Carlo.

L’interno è dominato dal colore nero. I sedili sportivi regolabili in altezza sono dotati di appoggiatesta integrati, mentre il volante multifunzione sportivo a tre razze ospita il badge Monte Carlo. I rivestimenti in pelle per il volante, il freno a mano e la leva del cambio sono caratterizzati dalle cuciture nere. Nelle sellerie, nei rivestimenti della plancia, nella consolle centrale e sulle grintose maniglie anteriori appaiono inediti dettagli rossi. Elementi carbon-look rendono unici gli appoggiabraccia delle portiere anteriori e la parte inferiore del quadro strumenti.

Dal 2011, i modelli Skoda dal look sportivo vengono denominati Monte Carlo per celebrare i successi della casa automobilistica al leggendario Rally di Monte Carlo. Sono sempre caratterizzati da elementi neri nella carrozzeria, dal design sportivo degli interni e da un equipaggiamento di serie più ricco.

