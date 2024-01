Stellantis Pro One, nell’ambito della sua gamma di veicoli commerciali, ha annunciato un’espansione significativa nella produzione di veicoli a celle a combustibile a idrogeno. La produzione di furgoni di medie e grandi dimensioni è stata avviata rispettivamente negli stabilimenti di Hordain in Francia e Gliwice in Polonia, segnando un importante passo avanti nell’offerta di soluzioni di mobilità a emissioni zero.

L’ottobre scorso, Stellantis aveva rivelato i piani per rinnovare l’intera gamma di furgoni, una mossa chiave nell’ambito dell’iniziativa Pro One per i veicoli commerciali. Con una vasta gamma di tecnologie avanzate in termini di propulsione, sicurezza, ADAS e connettività, Stellantis e i suoi marchi si impegnano a fornire un ecosistema ottimale per gli utenti e un supporto affidabile per i proprietari di veicoli commerciali. I furgoni compatti K9 sono prodotti a Mangualde in Portogallo, Vigo in Spagna e Ellesmere Port nel Regno Unito, mentre i furgoni di medie dimensioni K0 sono prodotti a Hordain in Francia e Luton nel Regno Unito. Gli stabilimenti di Atessa in Italia e Gliwice in Polonia sono responsabili dei furgoni di grandi dimensioni.

I furgoni a celle a combustibile offrono un’autonomia eccezionale e tempi di rifornimento rapidi, con la seconda generazione del sistema a celle a combustibile che offre un’autonomia fino a 400 km per i furgoni di medie dimensioni e fino a 500 km per quelli di grandi dimensioni. L’offerta di Stellantis include otto versioni di furgoni di medie e grandi dimensioni a idrogeno: Citroën ë-Jumpy e ë-Jumper, Fiat Professional E-Scudo e E-Ducato, Opel/Vauxhall Vivaro e Movano, e Peugeot E-Expert e E-Boxer.

Nel contesto del crescente interesse globale verso soluzioni sostenibili, Stellantis Pro One sta emergendo come un attore chiave nel campo dei veicoli a idrogeno. La tecnologia delle celle a combustibile, in particolare, rappresenta un aspetto cruciale della strategia di Stellantis per realizzare una mobilità completamente a emissioni zero. La società ha compiuto passi significativi in questa direzione sin dal suo lancio nel 2021, distinguendosi come il primo produttore al mondo a commercializzare veicoli commerciali alimentati a idrogeno. Questa iniziativa stabilisce anche un nuovo standard per l’industria automobilistica, evidenziando il potenziale dell’idrogeno come fonte di energia pulita e efficiente per il futuro dei trasporti.

L’impegno di Stellantis nell’ambito dell’innovazione tecnologica si è ulteriormente consolidato con l’acquisizione di un terzo del capitale di Symbio, un’azienda leader nella tecnologia dell’idrogeno. Questa mossa strategica permette a Stellantis di accedere a competenze e risorse di alto livello, potenziando ulteriormente la sua posizione di leader nel settore dei veicoli a idrogeno. Con stabilimenti sia in Europa che negli Stati Uniti, Symbio rappresenta un partner ideale per Stellantis, grazie alla sua esperienza approfondita e al suo impegno nella ricerca e sviluppo di soluzioni innovative per una mobilità sostenibile.

L’ambizione di Stellantis va oltre la semplice produzione di veicoli a zero emissioni. Attraverso la collaborazione con Symbio e altri leader del settore, Stellantis è ben posizionata per guidare la transizione verso un futuro in cui i veicoli a idrogeno giocano un ruolo fondamentale nel ridurre l’impatto ambientale dei trasporti, offrendo allo stesso tempo prestazioni e praticità che soddisfano le esigenze dei clienti aziendali.

Non perderti le ultime notizie e condividi opinioni ed esperienze commentando i nostri articoli:



• Iscriviti ai nostri canali Telegram e Whatsapp per gli aggiornamenti gratuiti.

• Siamo su Mastodon, il social network libero da pubblicità e attento alla privacy.

• Se preferisci, ci trovi su Flipboard e su Google News: attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite!

Copyright Image: Sinergon LTD