Studia una truffa milionaria per una collezione d’auto pazzesca

In una vicenda accaduta negli USA, un uomo è finito sotto indagine dopo aver accumulato una fortuna ma soprattutto una collezione di auto di lusso, frutto di attività illecite. Come riportato da Cleveland.com, Najeeb Khan è stato condannato a 8 anni di carcere per una frode da 180 milioni di dollari, perpetrata tramite assegni falsificati.

La truffa di Khan ha preso le mosse dalla sua società, Interlogic Outsourcing Inc., un’impresa di gestione buste paga. Dal 2014 Khan ha iniziato a praticare il “check-kiting”, ovvero l’emissione di assegni falsi per ottenere finanziamenti illeciti da banche per espandere la sua attività e mantenere un tenore di vita elevato, con acquisti sfarzosi tra cui auto, aerei e residenze di lusso.

Nel dettaglio, Khan manipolava vari conti bancari per creare un flusso di denaro fasullo, incrementando artificialmente i saldi e indurre le banche a coprire assegni non supportati da fondi adeguati. Questo gli ha permesso di incassare fino a 150 milioni di dollari, con innumerevoli aziende ingannate.

La sua imponente collezione di auto, che poteva sembrare un museo, includeva tutto, da un Ford F-350 del 2016 a rari pezzi di moto e auto d’epoca. Questa collezione, nella quale c’erano tra gli altri un Ford F-350 del 2016, attrezzature agricole John Deer, una Giulietta Super Sport del 1959, una Delorean, una Jensen Intercepter, una Shelby Serie 1, una Jaguar XJ220, è stata sequestrata dalle autorità federali per poi essere stata venduta all’asta da RM Sotheby’s nel 2020.

Per i suoi reati, Khan è stato condannato a 8 anni in un carcere federale. Durante il processo, ha espresso pentimento per essere stato “accecato dall’avidità”, scusandosi per il danno causato alle sue vittime.

