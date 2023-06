Sulla nuova McLaren 750S l’impianto audio Bowers & Wilkins da 1400 W di altissima qualità

La partnership tra McLaren Automotive e Bowers & Wilkins continua a rafforzarsi con il lancio della nuova McLaren 750S. Questa supercar di serie, leggera e potente, presenta un sistema di infotainment avanzato, miglioramenti estetici e un nuovo sistema audio Bowers & Wilkins Surround Sound.

La chiave per l’ulteriore miglioramento del sistema audio Bowers & Wilkins è l’inclusione del rivoluzionario Continuum Cone, sviluppato originariamente per i diffusori Diamond della serie 800 di Bowers & Wilkins presenti negli Abbey Road Studios. Questo cono composito assorbe le vibrazioni che potrebbero compromettere le prestazioni di un’unità di azionamento tradizionale, offrendo una riproduzione più fedele e dettagliata della musica.

La McLaren 750S è equipaggiata con due altoparlanti midrange Continuum da 100 mm, uno in ogni portiera, per una resa sonora ampia e neutra che riproduce fedelmente la registrazione originale. Cinque tweeter a doppia cupola in alluminio Nautilus da 25 mm sono posizionati nel cruscotto, nel montante anteriore e nella parte posteriore dell’auto, offrendo alte frequenze pulite e naturali.

Il sistema audio ad alte prestazioni sviluppato da Bowers & Wilkins per la McLaren 750S include anche il Tweeter-on-Top centrale, una firma distintiva del marchio, insieme a tre diffusori midrange e due woofer per i bassi Rohacell. Il sistema è composto da un totale di 12 diffusori ad alte prestazioni, che offrono un suono dettagliato e minimizzano le risonanze indesiderate.

Oltre alla tecnologia avanzata, il nuovo sistema audio surround della McLaren 750S beneficia di un design collaborativo che permette alle comprovate tecnologie di Bowers & Wilkins di fornire una riproduzione autentica della registrazione originale, in linea con la filosofia di “True Sound” del marchio.

La lunga partnership tra McLaren e Bowers & Wilkins ha permesso di creare un’esperienza audio coinvolgente e emozionante per chi è a bordo delle supercar McLaren. Entrambi i marchi hanno dedicato grande cura al posizionamento e alla calibrazione precisa del sistema audio Bowers & Wilkins nella McLaren 750S, garantendo un’esperienza sonora senza pari.

