Le foto spia della Suzuki Jimny passo lungo

Fase di test per la nuova Suzuki Jimny 5 porte a passo lungo come possiamo vedere in queste foto spia. Un ritorno atteso, quello di Jimny, dopo che le normative antinquinamento del Gennaio 2020 avevano di fatto bloccato la vendita della Suzuki Jimny in Europa, riproposta poi in omologazione N1 autocarro.

Dopo i rendering, seppur vicini all’originale, ecco finalmente qualcosa di più concreto. Vediamo la nuova Jimny ripresa nei test svolti sulle montagne dell’India. Ed è facile capire perchè è stata scelta quella zona. Non solo per il grado di difficoltà che presentano quelle strade, ma anche perchè Suzuki recita un ruolo importante da decenni proprio in India come Maruti Suzuki. Per dare l’idea dei numeri, nel 2020 in India sono state vendute quasi un milione e seicentomila vetture, ovvero più di tutto il mercato auto in Italia.

Osservando le foto, possiamo dare per buono quanto avevamo ipotizzato tempo fa. Pare proprio che le portiere anteriori siano più corte dovendo fare spazio alle porte posteriori. Il terzo finestrino potrebbe essere nascosto dalla camuffatura. Rispetto alla versione attuale il bagagliaio dovrebbe guadagnare in spazio, anche se non di molto.

Per quanto riguarda le motorizzazioni, oggi la Jimny a 3 porte è offerta con un unico motore benzina aspirato 1.5 da 102 CV. Probabile quindi l’impiego dello stesso 1.2 utilizzato su Swift e Ignis, oppure del 1.5 K15C DualJet montato sulle Vitara ed S-Cross full hybrid.

