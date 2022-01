Suzuki Jimny Kimun Kamui: l'”opera d’arte” di alcuni studenti giapponesi

Suzuki Jimny Kimun Kamui significa "Dio della Montagna", nome che indica le doti estreme del Jimny più spazioso e potente mai realizzato

Suzuki non ha ancora svelato la variante a 5 porte del suo Jimny, ma alcuni studenti del NATS (Nihon Automotive College), in Giappone, hanno deciso di anticiparla creandone una propria versione particolarmente tamarra, e che porteranno al Salone di Tokyo del 2022. Si chiama Suzuki Jimny Kimun Kamui (ovvero “Dio della Montagna“) ed è un Jimny pesantemente modificato per essere altissimo e inarrestabile, con l’abitacolo più grande mai avuto sull’iconico modello nipponico.

Gli studenti del NATS non sono nuovi a conversioni particolarmente vistose. In questo caso, hanno preso un Suzuki Jimny Sierra del 2019, trasformandolo in un fuoristrada estremo.

Cosa rende il Suzuki Jimny Kimun Kamui così estremo

Per far sì che il veicolo potesse avere due portiere in più, gli studenti hanno allungato il telaio del Suzuki Jimny Kimun Kamui di 400 mm, tagliando il corpo a metà e aggiungendo dei pannelli personalizzati per riempire gli spazi vuoti, vicino al finestrino del terzo montante.

Le porte posteriori sembrano piccole, in quanto molto diverse da quelle originali, ma comunque è evidente che l’accesso ai sedili posteriori sia ora molto più semplice. Inoltre, grazie al passo allungato, i passeggeri posteriori beneficiano di una buona quantità di spazio per le gambe, come accade su una berlina di grandi dimensioni.

Nulla cambia invece per il bagagliaio, che ha le stesse (minuscole) dimensioni del Jimny di serie.

Per diventare il “Dio della Montagna”, il Suzuki Jimny Kimun Kamui gode di tante nuove componenti. Si parte dalle sospensioni con sollevatore del corpo da 152 millimetri, abbinate a nuove ruote Black Rhino Riot da 17 pollici contenuti in grossi pneumatici Toyo Open Country A / T. C’è poi un paraurti con verricello integrato, i parafanghi sono imbullonati e più grandi ed è stato aggiunto un telaio protettivo tubolare intorno alla carrozzeria. Ancora, il Suzuki Jimny Kimun Kamui gode di una barra luminosa IPF sul tettuccio, e sempre sul tetto è presente una tenda Feldon Shelter per i campeggi.

Il motore 1.5 ha ricevuto un kit turbo GReddy, una nuova centralina elettronica e una valvola FV2, per una potenza di 124 CV e 179 N/m di coppia.

