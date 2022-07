La nuova Suzuki S-Cross Hybrid 1.5 140V è equipaggiata con un motore quattro cilindri aspirato, a ciclo Atkinson, con una cilindrata di 1.462 cm3. La potenza complessiva del propulsore a benzina è di 75kW (102 cv), mentre la potenza totale di sistema, ovvero in combinazione con il motogeneratore elettrico, raggiunge gli 84 kW (116 cv).

Il nuovo sistema ibrido è abbinato a un raffinato cambio robotizzato AGS, mix perfetto per gli automobilisti d’oggigiorno che sono attenti ai consumi e alle emissioni e che cercano il massimo confort, senza compromessi in fatto di prestazioni e di versatilità d’impiego.

S-Cross Hybrid 1.5 Starview 4WD AllGrip AT Web Edition

Suzuki S-Cross Hybrid 1.5 140V sarà disponibile a partire dal prossimo settembre, ma è già possibile acquistare in anteprima e a condizioni speciali S-Cross Hybrid 1.5 Starview 4WD AllGrip AT Web Edition online. L’allestimento a disposizione propone, come da filosofia tutto di serie, le ricche dotazioni del livello Starview.

Oltre ai sistemi di sicurezza e di guida assistita, l’equipaggiamento dispone di serie:

il tetto apribile in vetro che dà il nome alla versione

i sedili riscaldabili e rivestiti in materiale pregiato

i sensori di parcheggio anteriori e posteriori

il sistema “Chiavintasca”

i cerchi in lega BiColor da 17”

il touch screen da 7” dell’infotainment, con navigatore, Bluetooth e connettività Apple CarPlay e Android Auto

S-Cross Hybrid 1.5 Starview 4WD AllGrip AT Web Edition potrà essere acquistata al prezzo di 33.090 euro (Iva inclusa e vernice metallizzata esclusa) incluso Suzuki Smile – Estensione Della Garanzia.

Suzuki S-Cross Hybrid 1.5 140V: la nuova forma dell’ibrido

La poliedricità di S-Cross viene esaltata anche dal nuovo sistema di propulsione ibrido, frutto di un progetto 100% Made in Suzuki. La motorizzazione Hybrid 1.5 140V si compone di tre elementi principali: il motore quattro cilindri aspirato a ciclo Atkinson 5 DualJet K15C; il modulo ibrido con motogeneratore MGU da 24,6 kW, alimentato da una batteria di trazione da 140V ed il cambio robotizzato AGS.

Il nuovo cambio robotizzato AGS con funzione sequenziale è posto tra la frizione e il motogeneratore elettrico, con cui lavora in perfetta sintonia. L’unità elettrica rende meno avvertibili i passaggi da una marcia all’altra, modulando la frizione e colmando il vuoto che si avverte di norma nelle cambiate. La progressione è lineare con risposte pronte nella guida brillante. Peso ridotto e semplicità costruttiva rendono poi questa soluzione vantaggiosa anche rispetto ai cambi a doppia frizione.

La batteria ha una capacità totale di 840Wh ed è alloggiata insieme a tutti i suoi sottosistemi nel doppio fondo del bagagliaio, che mantiene così invariato il suo volume. Il motogeneratore è a valle del cambio e garantisce trazione alla vettura sia in maniera autonoma sia in combinazione con il motore termico, erogando fino a 24,6 kW con una coppia pari a 152,7Nm. In fase di frenata o rallentamento fa da generatore e ricarica la batteria 140V. Il quadro si completa con l’ISG, che svolge le funzioni di motorino di avviamento e alternatore, alimentando anche i sistemi di bordo durante le fermate e nella guida in modalità elettrica.

Come funziona

In partenza e a bassa velocità il sistema ibrido fa muovere la nuova S-Cross Hybrid 1.5 140V con la sola trazione elettrica. Con la batteria completamente carica, in modalità elettrica è possibile raggiungere una velocità di 80 km/h oppure coprire una distanza fino a 4,5 km.

Con il crescere della velocità, il motore elettrico lascia a quello termico il compito di spingere S-Cross veleggiando quando l’unità a benzina viene spenta e disaccoppiata dalle ruote.

Il motore DualJet e quello elettrico possono talvolta agire anche insieme quando il pilota accelera con decisione, in modo da garantirgli spunti vivaci e un grande piacere di guida. Durante le decelerazioni più intense il motogeneratore provvede alla frenata rigenerativa e carica la batteria 140V, un’operazione che svolge talvolta all’occorrenza anche a velocità costante, utilizzando un po’ della potenza del motore termico.

S-Cross Hybrid 1.5 140V è dotata di una modalità di guida Eco che riduce i consumi e aumenta l’efficienza. Questa funzione privilegia la trazione elettrica e rende le risposte all’acceleratore più dolci, regola il climatizzatore e l’eventuale trazione integrale in modo che comportino un minor carico per il motore termico.

