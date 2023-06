Persol 24 Ore di Le Mans: in omaggio alla passione per i motori e il mondo del cinema, Persol celebra i 100 anni della 24 Ore di

Le Mans attraverso lo sguardo del suo pilota più iconico: Steve McQueen. L’audacia e la classe impeccabile di McQueen, il suo approccio adrenalinico alla vita e il fascino irresistibile, tanto sullo schermo quanto nella vita, rivivono nell’inimitabile design dei 714, simbolo dello spirito indomito della Le Mans e dello stile orientato alla performance di Persol.

Indossato da McQueen nel 1971 nel backstage durante le riprese del film Le Mans, il leggendario occhiale incarna lo stile ineccepibile e la fama dei protagonisti della più importante gara di endurance al mondo, destinata ad andare ben oltre le 100 edizioni.

Con un simbolico ritorno al grande schermo in occasione dell’edizione del centenario della 24 Ore di Le Mans, fino all’11 giugno 2023 Persol proietterà una serie di film cult per gli amanti dei motori in un cinema all’aperto realizzato ad hoc e accoglierà gli appassionati della corsa in uno speciale stand dedicato a Steve McQueen presso il villaggio ufficiale dell’evento.

Qui i visitatori potranno rivivere l’atmosfera delle intrepide avventure di McQueen attraverso le lenti dei 714 Steve McQueen, nel modello regular e in un’edizione speciale Centenario 24 Ore Le Mans in oro e avorio. Nell’ambito del progetto Vision on the Road di EssilorLuxottica, i 714 Steve McQueen saranno disponibili presso le boutique Persol di Milano, New York e Los Angeles, online sul sito e su Mr Porter.

Nati dall’incessante ricerca della perfezione tecnica, con il caratteristico ponte a chiave pieghevole, l’inconfondibile forma a goccia, il fascino cult e l’indissolubile legame con Le Mans, i leggendari 714 Steve McQueen promettono di dettare le regole dello stile per decenni a venire. Creata per la corsa del secolo, l’esclusiva edizione centenaria ha una montatura in acetato avorio rifinita a mano con incisioni interne in oro e lenti placcate oro 24K, oltre a una speciale custodia bianca con motivo a strisce stile racing ispirata alla giacca indossata da McQueen nel film Le Mans.

Disponibile in una ricca selezione di acetati della tradizione Persol, tra cui Caffè, Terra di Siena, Giallo Opalino e Nero classico, con lenti polarizzate in vetro premium Barberini nelle iconiche tonalità blu chiaro sfumato blu scuro, verde o grigio scuro, l’edizione regular è accompagnata da una custodia nera Steve McQueen Edition con foglietto illustrativo.

—–

Per ricevere tante notizie e consigli utili specialmente sul mondo auto e moto, sugli autovelox e su come difendersi dalle truffe, è possibile iscriversi gratis al canale Quotidiano Motori su Telegram.

Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.