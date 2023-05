Bimba cade dal finestrino dell’auto, i passanti la salvano miracolosamente

Un video proveniente dalla Cina ha catturato l’attenzione di molti spettatori, mostrando un incidente impressionante che coinvolge una bambina e una Tesla in un incrocio trafficato a Ningbo. Durante una tranquilla giornata, la bimba, intenta a giocare in auto, cade improvvisamente dal finestrino posteriore dell’auto. Il guidatore, non sappiamo se sia uno dei genitori, non si accorge di nulla e continua la sua marcia inconsapevole dell’accaduto.

Tuttavia, la fortuna ha voluto che altri automobilisti che transitavano nell’area si accorgessero dell’incidente e reagissero prontamente. Dopo aver assistito alla caduta della bambina sull’asfalto, i presenti si sono immediatamente fermati, bloccando il traffico circostante per evitare ulteriori pericoli e garantire la sicurezza della piccola.

L’intervento eroico di un uomo con una camicia a quadri si è rivelato determinante. Senza esitazione, si è avvicinato alla bambina, la cui fragilità era evidente, e l’ha prontamente messa al sicuro sul ciglio della strada. Nonostante la rassicurante conclusione del video, al momento non sono disponibili ulteriori dettagli sulle conseguenze dell’incidente. Non è ancora chiaro se le autorità abbiano preso provvedimenti nei confronti del’automobilista della Tesla o se siano state avviate indagini per comprendere meglio l’accaduto.

Ricordiamo come sia fondamentale adottare tutte le misure necessarie per garantire la loro sicurezza, compreso l’uso corretto dei sistemi di blocco dei finestrini e dei seggiolini a norma, che in Italia sono obbligatori. I seggiolini per auto sono dispositivi di sicurezza progettati per proteggere i bambini durante i viaggi in automobile. Sono concepiti per adattarsi alle diverse fasi di crescita dei bambini, offrendo loro una protezione adeguata e riducendo il rischio di lesioni in caso di incidente stradale.

