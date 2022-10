A Roma una capra sale su una Panda per mangiare le foglie di un albero

Una capra salta sul tetto di una Fiat Panda per mangiare in tranquillità le foglie di un albero: è questo il contenuto del video virale che sta circolando in rete nelle ultime ore.

Pare proprio che Roma sia diventata la capitale della fauna selvatica, visto che ultimamente abbiamo registrato situazioni simili con protagonisti cinghiali, ma anche pappagalli, mucche e soprattutto topi. Ora è il turno delle capre, che sono state avvistate appunto via Sarzana, in direzione Monte Cucco, al Trullo.

Sappiamo che le capre non si fermano davanti a nulla quando si tratta di mangiare, ed ecco che in due zompi l’animale salta sulla Panda, che oltretutto agevola la capra essendo parcheggiata sul marciapiede, come possiamo osservare nel video.

Secondo Marco Palma, vicepresidente del consiglio del municipio XI, si tratta di una “situazione che deve essere gestita in modo più efficace. Occorre recintare le aree. E non solo da parte dei proprietari delle pecore e delle capre: ricordo un incidente molto doloroso su viale Isacco Newton dove un’automobile investì un cavallo. L’animale morì sul colpo, l’automobilista si salvò per miracolo”.

Purtroppo l’incontro con la fauna selvatica può essere decisamente più pericoloso. Proprio ieri sempre a episodi a Roma, due episodi distinti hanno visto una donna aggredita da un cinghiale salvata da un tassista di passaggio, ma anche uno scooterista travolto da un branco di cinghiali. Entrambe se la sono cavata con pochi danni, ma poteva andare decisamente peggio.

Sicuramente la situazione è da tenere sotto controllo, per evitare danni a cose e persone.

