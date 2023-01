Corum Bubble 47 Central Tourbillion by Label Noir: un nuovo orologio unico dedicato al rinomato evento Macau Master of Time. Collaborando con Label Noir, l’azienda orologiera svizzera situata a La Chaux-de-Fonds, ha dato carta bianca al loro team creativo, forti della loro esperienza.

L’emblematico modello Corum Bubble 47 Central Tourbillon è stato arricchito con gli elementi più caratteristici del marchio ginevrino Label Noir: nero, verde acido, texture, finiture e sfumature grigie opache, per sottolineare la sua essenza decisamente contemporanea. Il risultato di questa collaborazione è un concentrato di design orologiero, caratterizzato da firme, simboli e storie.

Corum Bubble 47 Central Tourbillion by Label Noir: il video

Nel 2000 Corum ha presentato il Bubble, un orologio da polso oversize con vetro espanso. Un design così estremo da far diventare l’orologio un must del nuovo millennio, l’unione di due mondi, quello dell’orologeria e quello della cultura pop. Nata dal nulla, la collezione Bubble, è l’interpretazione della personale visione di Severin Wunderman. L’imprenditore aveva appena acquisito Corum quando lanciò il Bubble. All’epoca, la sua prima ispirazione fu tecnica: orologi subacquei per immersioni, in grado di resistere a forti pressioni, oggetti di pura ingegneria coperti da una spessa cupola di vetro.

Label Noir ha sfruttato tutta la sua esperienza in fatto di colori e finiture per enfatizzare a modo suo come leggere il segnatempo e fare del Bubble un simbolo contemporaneo. Il movimento sembra normale, quasi abituale, ma non lo è. Gli effetti sono impressionanti, tanto più che il modello scelto per questa collaborazione è una pietra miliare, una creazione manifesto, un esemplare puramente tecnico di raffinata orologeria, caratterizzato da una complicazione (quasi) tradizionale: Bubble Central Tourbillon.

Corum Bubble 47 Central Tourbillion by Label Noir: caratteristiche

Proprio così, una complicazione (quasi) convenzionale in realtà, perché questo tourbillon, tradizionale nella sua struttura, è riportato dalla periferia al centro. Questo spostamento cambia l’intera architettura del movimento e del quadrante; tutto è capovolto: lo spettacolo meccanico è evidenziato al centro dalla cupola del Bubble, mentre l’affichage – senza lancette e solo indicatori – periferico.

Differenti versioni di questo tourbillon centrale sono già state sviluppate in vari materiali, con l’obiettivo di ancorare questo “ufo” nel mondo dell’alta orologeria tradizionale, giocando con i contrasti come l’acciaio e il blu, l’oro e il nero. Label Noir ha optato per un approccio differente.

Finiture molto grafiche, ingannevolmente minimaliste, perché il gioco di nuances è complesso, con sfumature antracite e argentate, rifiniture opache, cinturino (caucciù nero testurizzato opaco), la cassa (titanio grado 5 trattato con ADLC nero), lunetta (titanio grado 5 rivestito con ADLC nero satinato), fino alla platina. Non più un assemblaggio di parti diverse, questo orologio è tutto un insieme: una striscia continua sormontata da una bolla.

Qualche altro tocco d’acciaio per esaltare l’affichage, i numeri e i dischi del quadrante e per riportare lo sguardo sul corpo centrale, il cuore pulsante, il tourbillon. Infine, ciò che si deve leggere, è evidenziato con alcuni tratti di contrasto cromatico: verde acido, la firma di Label Noir, gli indicatori delle ore e dei minuti, il doppio marchio e la cucitura del cinturino.

