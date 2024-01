La polizia tedesca non conosce l’invenzione della ruota?

In un video che sta circolando sui social media, si osserva una scena alquanto singolare proveniente dalla Germania che sta suscitando non poche risate e qualche riflessione ironica. I protagonisti? Un gruppo di agenti di polizia in tenuta antisommossa e un inaspettato “ostacolo” tecnologico: un enorme rocchetto portacavi in legno.

La scena insolita

Il video mostra con una certa chiarezza una scena urbana in cui alcuni furgoni della polizia tedesca attraversano una strada. Il contesto suggerisce un intervento per una manifestazione. Tuttavia, l’attenzione viene catturata da un elemento inatteso: al lato della strada giace un imponente rocchetto portacavi in legno, posizionato in modo tale da ostruire leggermente il passaggio.

L’Intervento… poco rotondo

Uno dei furgoni si arresta e da esso escono rapidamente gli agenti. La loro missione sembra chiara: rimuovere l’ingombro e ripristinare la normale circolazione. Tuttavia, il metodo adottato per risolvere il problema è ciò che ha destato ilarità e sorpresa. Invece di far rotolare il rocchetto, come la sua forma cilindrica suggerirebbe, i poliziotti optano per una strategia meno convenzionale e decisamente più faticosa: lo ribaltano ripetutamente, spostandolo a fatica.

La ruota non gira?

I commentatori sui social media in tono scherzoso, si chiedono se i coraggiosi agenti abbiano dimenticato l’invenzione della ruota, uno degli strumenti più antichi e rivoluzionari dell’umanità. Ebbene si, anche le situazioni più serie possano trasformarsi in vere e proprie barzellette. Mentre i Carabinieri tirano un sospiro di sollievo per non essere protagonisti della battuta sulla ruota, il video continua a girare (più velocemente del rocchetto) sui social network, diventando un piccolo, ma simpatico, aneddoto nelle cronache urbane della Germania.

—–

Per ricevere tante notizie e consigli utili specialmente sul mondo auto e moto, sugli autovelox e su come difendersi dalle truffe, è possibile iscriversi gratis al canale Whatsapp e quello Telegram di Quotidiano Motori.

Vi invitiamo a seguirci anche su Mastodon, Google News su Flipboard, ma anche su Facebook e Pinterest. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.

Copyright Image: Sinergon LTD