Scopriamo quali sono i migliori taglierini per tergicristalli per farli durare maggiormente senza spendere troppo, un sistema "ecologico" perchè ci permette di produrre meno rifiuti, con la sicurezza di avere il parabrezza pulito anche sotto la pioggia.

Il taglierino per tergicristalli è un piccolo strumento molto utile per rinnovare in un batter d’occhio le spazzole. Avete dato un colpo di tergicristallo con quando c’era un po’ di ghiaccio sul parabrezza e avete rovinato il gommino della spazzola? Tranquilli, con questi oggettini la spazzola tornerà come nuova. Lo abbiamo provato sulle nostre auto: funziona!

Sapevate che i tergicristalli sono stati brevettati nel lontano 1905 da tale Mary Anderson? I tergicristalli sono composti da un braccio meccanico azionato da un motorino elettrico che permette la pulizia del parabrezza, da un telaio, e da una lama in gomma, detta anche “gommino” , ovvero la parte che entra in contatto con la superficie del parabrezza permettendone la pulizia. Il taglierino per tergicristalli consente di intervenire direttamente sul gommino eliminandone la parte usurata.

La sostituzione dei tergicristalli è empirica, nel senso che non vi è un tempo stabilito, come può avvenire per l’olio motore o i pneumatici, ma viene determinata nel momento in cui si avverte il problema come, ad esempio, quando il passaggio delle spazzole non lascia il vetro perfettamente pulito, quando il movimento non è fluido, oppure quando sentiamo un fastidioso suono stridulo.

Taglierino per tergicristalli: i migliori 3

Prima di smontare e poi buttare i tergicristalli contribuendo ad inquinare il nostro povero Mondo esiste una soluzione alternativa per continuare ad utilizzare, come se fossero nuove di pacco, le lame in gomma date oramai per finite. Il taglierino per tergicristalli semplice e facile da utilizzare rimuove la gomma usurata portando il tergicristallo a nuova vita. Un’operazione che può essere ripetuta almeno un paio di volte, a seconda del grado di usura della gomma e che assicura massima visibilità in caso di pioggia o neve. Abbiamo selezionato i migliori taglierini per tergicristalli disponibili su Amazon.

ATG Perfect Cut – Consigliato da Quotidiano Motori

ATG Perfect Cut è un taglierino per tergicristalli dotato di una lama in acciaio inossidabile in nitruro di titanio, un materiale ceramico estremamente solido. Adatto per destrorsi e mancini è semplicissimo da usare. Anche Dual Cut è un prodotto Made in Germany.

Il nostro test

Lo abbiamo provato su diversi tipi di tergicristallo e non possiamo che consigliarlo. L’utilizzo è davvero semplice. Se riuscite a smontare il tergicristallo meglio, ma potete usarlo anche a tergicristallo montato. Si fa passare la gomma nel taglierino e in pochi istanti avrete un tergicristallo nuovo.

Attenzione però, la gomma va “tirata” per bene, altrimenti sentirete un effetto “onda” che disturba l’operazione. Allo stesso modo non usatelo su gomme vecchie di anni, perché quelle che sono irrimediabilmente dure non sono adatte al taglio.

Ecocut Pro

Il taglierino per tergicristalli Ecocut Pro rimuove la gomma usurata in maniera precisa. I tergicristalli possono essere trattati due volte assicurando così una maggiore durata. Ecocut Pro è un prodotto Made in Germany e può essere utilizzato con tutti i maggiori marchi di tergicristalli.

F.anlos

Il taglierino per tergicristalli F.anlos rinnova, leviga e lucida la lama in gomma. Preciso e resistente, F.anlos è realizzato in materiale ABS e ferro. La confezione include: un taglierino per tergicristalli e una borsa di flanella.

