Usate il telo copriauto? La targa deve essere sempre visibile.

Se usate il telo copriauto fate attenzione affinché la targa sia sempre visibile. È una situazione comune, soprattutto durante le vacanze estive, vedere le auto coperte da teli protettivi per ripararle dal sole, ma anche dalla grandine, come abbiamo visto in questo articolo.

Tuttavia, il telo copriauto può comportare il rischio di multe se non usato in modo corretto. L’articolo 102 del Codice della strada contempla infatti una sanzione per coloro i quali viaggiano con una targa poco leggibile, sanzione che si estende anche alle vetture in parcheggio.

Il problema della targa coperta

Un aspetto che molti automobilisti trascurano è la visibilità della targa. Nel caso in cui l’automobile sia posteggiata lungo una strada pubblica e sia coperta da un telo copriauto che ne nasconde completamente la carrozzeria, potrebbero sorgere delle questioni. Quando l’auto è coperta da un telo, la targa può risultare nascosta, rendendo impossibile la sua identificazione a prima vista.

Con l’impiego di controlli automatizzati delle targhe delle auto, sia per la classica sosta vietata, sia per l’occupazione di posti auto con le strisce blu con sosta a pagamento, oppure strisce gialle per i residenti, vi è una possibilità di incorrere in una sanzione, poiché risulta impossibile riconoscere il veicolo.

Le sanzioni secondo la normativa vigente

La questione è regolata dall’articolo 100 del Codice della Strada, che stabilisce che ogni veicolo deve essere dotato di una targa visibile sia anteriormente che posteriormente. Se la targa è nascosta o resa irriconoscibile in qualsiasi modo, l’automobilista rischia una sanzione amministrativa.

Inoltre, l’articolo 102 del Codice della Strada prevede una sanzione per chiunque circoli con una targa non chiaramente e integralmente leggibile. La sanzione ammonta a 42 euro, ridotti a 29,40 euro se il pagamento viene effettuato entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notifica.

In questi casi, anche se l’auto è in sosta, la violazione è ancora valida, poiché per “circolazione” si intende sia la marcia sia la sosta.

L’importanza della visibilità della targa

La targa è un elemento fondamentale per l’identificazione di un veicolo. Quando è coperta, rende difficile l’identificazione del veicolo, che può creare altre problematiche.

E’ chiaro che in certi contesti è chiaro e facile risalire al proprietario, ma se in una grande città, un automobilista decidesse di parcheggiare l’auto in un altro quartiere lasciando per mesi l’auto coperta?

Come evitare le multe

Esistono alcune soluzioni per evitare di incorrere in multe quando si usa un telo copriauto. Anni fa era consuetudine dipingere il numero di targa sul telo auto, anche come prevenzione contro i furti. Ovviamente ora non è sufficiente per essere al riparo dalle multe.

Uno dei metodi da utilizzare è l’uso di teli per auto con una “finestra” trasparente all’altezza della targa e del parabrezza. Questi teli permettono di mostrare i tagliandi del parcheggio o eventuali permessi senza coprire la targa.

Un’altra soluzione è legare il telo in modo da lasciare le targhe scoperte. Questa soluzione è particolarmente utile se non si ha la necessità di esporre un grattino.

La responsabilità è del proprietario

La legge è chiara: la targa del veicolo deve essere sempre chiaramente visibile, sia in movimento che in sosta. L’utilizzo di telai antigrandine o altri oggetti che coprano la targa è considerato un’infrazione e può portare a sanzioni amministrative. È responsabilità di ogni guidatore assicurarsi che la targa sia visibile senza impedimenti per rispettare il Codice della Strada.

