Tesla Model 3 Super GT, un’inaspettata shooting brake [rendering]

Il restyling della compatta californiana è appena stato presentato, e già non mancano rendering su sue versioni alternative. La Tesla Model 3 Super GT realizzata da Sugar Design è quella più bella e interessante, perché immagina una versione shooting brake ad alte prestazioni davvero niente male.

Pesantemente modificata al posteriore, è anche a dire il vero la Model 3 più bella di sempre e rappresenterebbe una proposta molto interessante, portando la vettura ancora più in alto rispetto a Model 3 Performance, della cui nuova generazione ancora non si sa nulla.

Il design della Tesla Model 3 Super GT

Poco cambia sulla Model 3 Super GT, che rimane ovviamente riconoscibile come modello. Si notano però le modifiche nell’assetto, con cerchi dorati specifici, che rimandano all’inizio degli anni Duemila, e paraurti e minigonne ribassato.

Inoltre, c’è anche una colorazione grigia opaca inedita, e tetto nero a contrasto.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sugarchow (@sugardesign_1)



Il posteriore cambia notevolmente, tanto da far diventare la Model 3 non più una sedan ma una Hot Hatch, con piccolo lunotto inclinato e grande spoiler, con due pinne di squalo ai lati del tetto. Sotto, c’è anche un grande diffusore che aumenta l’appeal della vettura in senso sportivo.

Gli interni non dovrebbero variare, se non con un volante in stile Tesla Model S e X Plaid, mentre lato prestazioni la vettura potrebbe andare anche oltre la Performance, con potenza intorno ai 700 CV e batteria dedicata, e scatto 0-100 in meno di 3 secondi. Forse Tesla ha davvero in programma una versione così pepata della sua berlina più economica, anche se, come di consueto, nulla trapela dall’azienda.

