Guarda un film con l’autopilot Tesla attivo, finisce contro l’auto della polizia

Un altro automobilista ha usato impropriamente l’autopilot di Tesla, guardando un film mentre era alla guida. La polizia del North Carolina ha infatti pubblicato il filmato di un incidente ripreso da una dashcam che mostra il momento in cui una Tesla sulla quale era attivo l’autopilot, ha investito un veicolo della polizia parcheggiato a lato in autostrada.

Subito dopo l’impatto, si vede il poliziotto della North Carolina State Highway Patrol spingere un collega per portarlo in salvo. Nel frattempo la Dodge Charger della polizia colpisce un cartello stradale prima di rotolare oltre un terrapieno d’erba per poi schiantarsi contro un albero.

Alla guida della Tesla dotata di guida autonoma c’era un medico, che stava guardando un film sul suo telefono quando la sua auto elettrica ha investito l’auto della polizia, ferma a bordo strada. C’è da aggiungere che gli agenti avevano chiuso una corsia dell’autostrada per le indagini relative ad un altro incidente accaduto da poco. L’automobilista è stato arrestato ed accusato di non prestato attenzione al mezzo della polizia impegnato in una emergenza, e di aver utilizzato dispositivo televisivo durante la guida.

Non si tratta del primo caso. Lo scorso anno alcuni poliziotti texani avevano fatto causa a Tesla perchè investiti da una Model X con autopilot inserito.

