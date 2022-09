Elon Musk vuole davvero costruire delle catgirl robot

Lo scorso anno Elon Musk vestì uno stagista in lycra e giurò che Tesla avrebbe costruito un robot. Un fulmine quasi a ciel sereno ma quel progetto, ora chiamato Optimus, si avvicina al secondo AI Day di Tesla, a poco più di un anno dall’annuncio iniziale.

Per raggiungere l’obiettivo e avere un prototipo funzionante entro la fine di settembre, il progetto del robot ha coinvolto ingegneri dei settori AI ed Autopilot di Tesla. Musk ha promesso in via ufficiale che costruirà gatte robot, ma d’altra parte la sua passione per il genere ce l’aveva confermata anni fa:

im actually cat girl here’s selfie rn pic.twitter.com/2h4WeuwepE — Elon Musk (@elonmusk) October 26, 2018

Un’analisi dei recenti annunci di lavoro della casa automobilistica americana aiuta a fare chiarezza. Non solo l’azienda ha spostato gli ingegneri di Autopilot sul progetto Optimus, ma sta procedendo a una serie di assunzioni per il progetto robot. L’obiettivo dell’azienda è quello di “costruire robot umanoidi bipedi su scala per automatizzare compiti ripetitivi e noiosi”, il che assomiglia molto ai lavori svolti in un impianto di produzione di veicoli. In fin dei conti, sappiamo che a Musk non piacciono i sindacati, e cosa c’è di meglio di un robot che non si lamenta mai?

Tesla sta assumendo personale a 360 gradi per i propri robot, dagli stagisti ai responsabili di programma, agli ingegneri e persino al tecnico meccatronico, che è oggettivamente uno dei titoli di lavoro più cool in circolazione. Quasi tutte queste posizioni prevedono termini come “espansione della capacità” e “milioni di robot umanoidi in tutto il mondo”: Tesla vede chiaramente un mercato per Optimus.

Ma cosa cercheranno effettivamente questi acquirenti? ASIMO era un esperimento e non ha mai trovato un mercato. I robot bipedi di Boston Dynamics hanno però affascinato i coreani di Hyundai che hanno rilevato l’azienda, usandoli in situazioni rischiose per il personale. Ma cosa ci farà Elon Musk con i robot? Bambole senzienti? O solo un altro modo per automatizzare i compiti della catena di montaggio?

E’ una storia tutta da scrivere, ma confidiamo che Musk ci racconterà presto dove vorrà andare con i propri robot catgirl.

—–

