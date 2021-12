La Tesla Model S con tre motori a reazione è geniale

Avete mai visto una Tesla Model S con un motore a reazione? Ecco, qui ne abbiamo addirittura tre, anche se piccoli, per lanciare a “razzo” una Tesla Model S P85D. L’idea, geniale quanto folle, è di Warped Perception che su YouTuber ha deciso di verificare se la cosa fosse fattibile o meno.

Per cominciare, sulla Model S è stato piazzato un nuovo serbatoio di carburante insieme al supporto personalizzato per sostenere i tre motori a reazione nella parte posteriore della Tesla. Anche perché, cosa non di poco conto, i tre jet consumano intorno a 7 litri di carburante al minuto.

C’è da dire che l’auto può effettivamente essere mossa con i soli motori a reazione ed è stata in grado di viaggiare in autostrada a 100 km/h, anche se uno dei motori ha smesso di funzionare.

Vediamo allora i dati di accelerazione. Sappiamo che la Model S P85D ha registrato un miglior tempo di 0-100 km/h di 4,38 secondi su un tratto di strada leggermente umido. Ebbene, con i razzi accesi il tempo di 0-100 km/h è sceso a soli 3,32 secondi, roba da supercar. Certo, non è più un’auto elettrica ed i fanboy ci sono rimasti male, ma vuoi mettere che spettacolo la sera?

—–

Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.