La Tesla Model S Plaid in versione pista è uno spettacolo

Guardate che spettacolo questo video di una Tesla Model S Plaid in pista. Si tratta di un modello di Electric Performance TV, che ha vinto nel 2021 la Mt Washington Race to the Clouds.

Al volante c’è Blake Fuller, ex pilota di Formula D e vincitore del NOPI Drift, che mette alla prova un treno di gomme Yokohama A052. Divertimento puro per Fuller sull’auto di Electric Performance TV, con l’angolo di sterzata limitato e il “torque vectoring” della Plaid.

La Tesla Model S Plaid offre l’accelerazione più rapida rispetto a qualsiasi altro veicolo in produzione grazie ai suoi 1.020 cv, che la porta da 0 a 100 km/h in soli 2,1 secondi.

