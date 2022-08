Youtube cancella i video dei test con le Tesla FSD Beta in cui sono stati usati bimbi veri e non manichini.

C’è molta polemica sulle Tesla FSD Beta che investono i bambini, a partire dalla ricerca di Green Hills Software che ha messo in evidenza come il sistema di guida autonoma non riesca a riconoscere manichini della dimensione di bimbi, investendoli in pieno.

Dato che il mondo è pieno di haters, ma anche di fanboy, ecco che qualcuno ha iniziato a pensare di smentire i test del CEO di Green Hills Software, Dan O’Dowd, che riportiamo qui sotto:

In risposta ai video di O’Dowd, i tester Tesla FSD Beta, @WholeMarsBlog, e Tad Park hanno voluto fare le loro prove su strada coinvolgendo dei bambini, e caricando poi i propri video su YouTube. Questi due video sono stati ora rimossi dalla piattaforma, rimanendo però ancora visibili su Twitter:

Secondo la CNBC, un portavoce di YouTube ha dichiarato che i video sono stati rimossi “in base alla politica dell’azienda sui contenuti dannosi e pericolosi“. Tad Park, amministratore delegato di Volt Equity e gestore del portafoglio di VCAR, ha dichiarato alla CNBC che i bambini del video non sono mai stati in pericolo e che sono state prese ampie precauzioni di sicurezza.

A questo punto, che Tesla FSD beta funzioni o meno è una questione secondaria, e sinceramente neanche ci interessa troppo. Youtube per una volta ha fatto bene a rimuovere quei video, perchè abbiamo visto in passato come l’emulazione unita ad una grossa dose di ignoranza, possa portare a conseguenze disastrose.

Vale ben poco il “benaltrismo” di Teslarati, che parla di video più pericolosi. Per quanto ci riguarda dovrebbero essere eliminati, perchè la libertà di espressione è una cosa, la libertà di essere pericolosi per le altre persone è un’altra.

Che poi il “software FSD Beta di Tesla è qualcosa che salverà delle vite”, ci sembra davvero il minimo. In ultima analisi ci sembra davvero incredibile che la guida autonoma venga testata e contro testata da privati cittadini e non da professionisti in circuiti chiusi.

