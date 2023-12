TEXAS – Un recente video emerso dal cuore del Texas e pubblicato su Instagram, sta rapidamente guadagnando popolarità online, catturando l’attenzione di appassionati di Tesla. Nel filmato, una Tesla Model Y, una delle auto elettriche della gamma elettrici della casa automobilistica americana, dimostra una forza sorprendente trainando un semirimorchio nel traffico.

Capacità di traino al centro dell’attenzione

Il video, chiaro e inequivocabile, mostra la Tesla Model Y mentre si muove con estrema naturalezza, con un semirimorchio agganciato dietro di sé. Questa impresa non è solo un esempio della potenza del motore elettrico del veicolo, ma sottolinea anche il potenziale quasi inesplorato delle auto elettriche nel traino di rimorchi.

Interrogativi sull’autonomia e carico

Tuttavia, non tutto è così facile come sembra. Sebbene il video dimostri le capacità di traino del veicolo, rimangono interrogativi significativi riguardo l’autonomia effettiva della Tesla Model Y in queste condizioni di stress. Inoltre, è incerto se il semirimorchio fosse pieno o vuoto al momento della ripresa, un dettaglio che potrebbe influenzare notevolmente le prestazioni del veicolo.

In ogni caso, aggiungiamo, si tratta di un utilizzo vietato dalla legislazione, sia negli USA sia in Italia. Come si dice in questi casi, non fatelo!

