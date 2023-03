Toyota Aygo X Undercover: innovatori nei loro rispettivi campi, Toyota e Undercover re-immaginano Aygo X trasformandola in una vetrina che mostra il meglio di entrambi i brand, una nuova icona dello spirito sovversivo per cui Jun Takahashi è noto. Svelata in concomitanza della sfilata Undercover Autunno 2023 alla Paris Fashion Week, la nuova Aygo X presenta caratteristiche di design interne ed esterne uniche, in un drop di soli 1.000 esemplari per l’Italia.

Toyota Aygo X Undercover: caratteristiche

Ispirate alle filosofie di design di Takahashi basate su anticonformismo e rottura degli stereotipi, le novità di design includono un’esclusiva colorazione grigio con finitura bi-tone appositamente sviluppata da Toyota, inserti Coral Red per i cerchi in lega da 18″ e gli interni, sedili brandizzati, tappetini con motivo monogram e adesivi sul tetto che mettono in mostra il claim Chaos / Balance. Molto di più della tipica collaborazione tra casa automobilistica e designer.

Il tema Uundercover di contrasti sovrapposti – punk e couture, digitale e analogico – si estende in questa collaborazione con i mondi della moda e dell’automobile che si incontrano perfettamente per dare vita a una campagna di lancio ambientata nel mondo semi-immaginario di Paris, Tokyo.

Una città nascosta dove virtuale e fisico si mescolano, ispirandosi al look e all’atmosfera di due luoghi al centro della collaborazione. Dove la cultura underground di Harajuku incontra il savoir faire contemporaneo di Le Marais. Popolata da una community che sposa appieno la filosofia Undercover, e piena di Easter Eggs da scoprire firmati Jun Takahashi.

Le prime 250 unità di Aygo X Undercover destinate all’Italia saranno preordinabili sul sito Toyota a partire dal 13 marzo fino al 30 aprile.

