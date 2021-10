Toyota Aygo X: il nuovo crossover sarà svelato a Novembre

Toyota conferma la nuova Aygo X.

Toyota Aygo X: così si chiamerà il prossimo crossover della casa automobilistica. Con la “X” che si legge “cross”, il nuovo modello segna un’ulteriore aggiunta alla crescente offerta di prodotti crossover nella gamma di Toyota. La “X” da inoltre seguito alla firma stilistica del modello introdotta con la seconda generazione di Aygo nel 2014. Dal 2005, Aygo è stato il prodotto Toyota più accessibile e apprezzato per il suo carattere giovanile e divertente.

Nello sviluppo della nuovissima Toyota Aygo X, la Casa ha deciso di utilizzare un approccio interamente “in house” per dare alla luce la prima generazione di Aygo sviluppata, progettata e prodotta in Europa presso il Development Centre di Toyota Motor Europe.

La nuovissima vettura compatta della gamma Toyota è costruita sulla piattaforma GA-B della Toyota New Global Architecture, introdotta per la prima volta con la nuova Yaris e più recentemente con la nuova Yaris Cross.

Sviluppata in Europa, per i clienti europei, il team di sviluppo di Aygo X ha studiato le abitudini di vita attuali e future negli ambienti urbani ed extraurbani Europei per creare un crossover compatto e sicuro unico per il segmento A, che sarà prodotto a Kolin presso Toyota Motor Manufacturing Repubblica Ceca.

La nuova Aygo X sarà presentata agli inizi di novembre.

