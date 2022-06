Toyota O-Uchi Kyuden è un sistema di accumulo di energia a batteria

Si chiama Toyota O-Uchi Kyuden il sistema di accumulo di energia a batteria con una capacità di stoccaggio di 8,7 kWh e potenza fino a 5,5 kW.

Toyota ha presentato un sistema di accumulo di energia a batteria per uso domestico simile al Powerwall di Tesla. La casa automobilistica ha avviato i preordini per il sistema O-Uchi Kyuden in Giappone, con vendite che dovrebbero iniziare ad agosto attraverso i costruttori edili e le imprese di costruzioni generali.

Il sistema ha una capacità di stoccaggio di 8,7 kWh. Si tratta di una capacità inferiore a quella del Powerwall di Tesla che è di 13,5 kWh. Ma mentre il Powerwall può erogare fino a 5 kW di potenza con 7 kW di picco, Toyota dichiara 5,5 kW per l’O-Uchi Kyuden.

Toyota sostiene inoltre che il sistema O-Uchi Kyuden può prelevare energia dai veicoli elettrificati a 100 volt, la normale tensione alternata domestica in Giappone, consentendo a ibridi, ibridi plug-in o veicoli elettrici a batteria di fungere da fonti di alimentazione di emergenza.

Toyota non è l’unica casa automobilistica che intende creare un proprio sistema di stoccaggio dell’energia. Hyundai ha presentato il suo ecosistema Home, che comprende l’energia solare, la ricarica e l’accumulo di energia. Ford non vende direttamente l’accumulo di energia, ma grazie all’hardware venduto con il partner Sunrun, l’F-150 Lightning può essere collegato alla rete elettrica.

