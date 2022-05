A 265 km/h con una Toyota SUPRA MK4 del 1994 in autobahn.

Il video di una Toyota Supra Mk4 che è stata completamente restaurata e poi lanciata a 265 km/h su una autobanh in Germania.

Se chiedete a un appassionato di Supra quale sia la più grande di tutte, è probabile che la risposta sia la Mk4. Questo è il motivo della popolarità di questo modello tra i tuner e gli appassionati di auto, amplificata nella cultura pop dalle sue apparizioni a Hollywood.

Il venerabile motore 2JZ in linea è anche uno dei propulsori più flessibili in circolazione, con gli elaboratori in grado di estrarre il doppio dei cavalli rispetto alla messa a punto di default. Inutile dire che la Toyota Supra Mk4 è stata molto amata, tranne che per questo esemplare presentato da AutoTopNL su YouTube. A quanto pare, si tratta di una Toyota Supra del 1994 restaurata da un’azienda olandese chiamata Stipt Polish Point.

Questa Supra è stata trovata da Rick di Stipt Polish Point. È stata riportata alla sua forma originale, con ogni dettaglio che rispecchia l’aspetto della coupé appena uscita dal salone. Sotto il cofano, il sei cilindri in linea da 3,0 litri biturbo che equipaggia la Supra Mk4 restaurata raggiunge i 325 cavalli (243 kilowatt) e la coppia di 441 Nm. Era disponibile con un cambio manuale a sei velocità o, nel caso di questo video, con un cambio automatico a quattro velocità.

La velocità massima dovrebbe essere limitata a 250 km/h ma nel video andiamo ben oltre a questo numero. Ci raccomandiamo comunque di non ripetere l’operazione e di guidare con prudenza.

