Vanwall Vandervell S & S PLUS: 580 CV per il ritorno del marchio di F1

Vanwall Vandervell S e Vandervell S Plus rappresentano il recente impegno del marchio Vanwall nel settore delle auto elettriche. Vanwall Vandervell S è una berlina a due volumi dall’aspetto robusto, evidenziato da parafanghi spallati che incorniciano cerchi da 22 pollici. Il frontale è caratterizzato da uno splitter, due aperture verticali e linee geometriche, mentre la parte posteriore sfoggia un ampio diffusore in carbonio, conferendo all’auto un’estetica grintosa e moderna

Vanwall Vandervell S è equipaggiata con trazione integrale AWD e un powertrain che eroga 320 CV, offrendo un’autonomia stimata di 450 km. La Vandervell S raggiunge una velocità massima di 185 km/h e accelera da 0 a 100 km/h in 4,9 secondi. Vanwall Vandervell S Plus è la versione più potente da ben 580 CV. Questo modello ha un’autonomia leggermente inferiore, circa 420 km, ma offre prestazioni superiori con una velocità massima di 265 km/h e un’accelerazione da 0 a 100 km/h in soli 3,4 secondi. Su entrambe le versioni la batteria da 84 kWh e un launch control dedicato.

Recentemente la casa automobilistica ha annunciato la gamma di colori First Edition. Saranno disponibili sei colori esclusivi e raffinati, tra cui il verde racing classico di Vanwall, insieme a tonalità di blu, rosso, nero, grigio scuro e bianco, con opzioni di finitura sia opaca che lucida.

I due modelli vantano una carrozzeria in carbonio e un equilibrio dei pesi mirato a massimizzare prestazioni e guidabilità, estendendo l’autonomia del veicolo. Vandervell S si distingue come una berlina elettrica sportiva e di lusso in edizione limitata, con un design aerodinamico e aggressivo, impreziosito da elementi in carbonio. Vandervell S Plus, invece, si posiziona come una supercar stradale più estrema e potente, con un peso ridotto a circa 1800 kg e prestazioni eccezionali.

Listino prezzi

La produzione dei modelli S e S Plus è già iniziata, con la Vandervell S Plus limitata a 500 unità. Saranno venduti direttamente e distribuiti attraverso partner selezionati, con un prezzo di partenza di 128.000 Euro, IVA esclusa. Vanwall continua la sua tradizione di innovazione, pianificando anche la produzione di una Vanwall Vandervell 1000 Hypercar, attualmente in fase di sviluppo.

Chi è Vanwall?

La Vanwall è un’icona della storia automobilistica, specialmente nel contesto della Formula 1 degli anni ’50. Il fondatore Tony Vandervell, motivato da una forte rivalità con Enzo Ferrari, decise di creare le sue automobili da corsa, un gesto che segnò l’inizio di un’era importante per la scuderia britannica. Le prime “Vanwall Specials” furono prodotte nel 1955, rappresentando un significativo passo avanti nella competizione automobilistica.

Il culmine del successo della Vanwall avvenne nel 1958, quando la scuderia entrò nella storia come la prima squadra a vincere il campionato costruttori di Formula 1, con alla guida Sterling Moss. Questa vittoria non solo cementò il loro status nel mondo del motorsport ma dimostrò anche la loro abilità tecnica e ingegneristica, grazie anche all’apporto di Colin Chapman.

Tuttavia, il successo non durò a lungo, con il ritiro solo due anni dopo. Oggi Vanwall è stata rilanciata da Colin Kolles, ex Amministratore Delegato e Team Principal di diversi team di F1.

—–

Per ricevere tante notizie e consigli utili specialmente sul mondo auto e moto, sugli autovelox e su come difendersi dalle truffe, è possibile iscriversi gratis al canale Whatsapp e quello Telegram di Quotidiano Motori.

Vi invitiamo a seguirci anche su Mastodon, Google News su Flipboard, ma anche su Facebook, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.

Copyright Image: H FUSION MEDIA & COMMUNICATIONS LIMITED