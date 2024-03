Il Cantiere Valdettaro, con la sua storica presenza a Porto Venere dal 1917, si conferma un baluardo di eccellenza nel restauro di imbarcazioni d’epoca e classiche.

Il Cantiere Valdettaro, fondato nel lontano 1917, continua a essere un punto di riferimento per il restauro di imbarcazioni d’epoca e classiche, testimoniando il proprio impegno nella conservazione del patrimonio navale storico. Quest’anno, il cantiere celebra il completamento del restauro di “Vera Mary”, una splendida goletta aurica del 1932 donata da Re Giorgio V d’Inghilterra al suo skipper, e la ristrutturazione di “Corsaro II”, lo yawl del 1960 utilizzato per l’addestramento degli allievi ufficiali della Marina Militare, dimostrando ancora una volta l’eccellenza e la maestria artigianale italiana nel campo del restauro navale.

“Vera Mary” ritorna a solcare i mari con nuova vita dopo un accurato restauro durato anni, che ha coinvolto un minuzioso lavoro sul fasciame in legno di teak, l’ossatura e i madieri in acciaio, culminando con la ricostruzione degli arredi interni e la posa di una nuova coperta in teak. La goletta, lunga 22 metri e costruita dalla Berthon Boat Company su progetto di J.M. Soper, rappresenta un’icona di bellezza e di storia marittima, pronta ad onorare i più importanti raduni di vele d’epoca nel Mediterraneo.

Parallelamente, il restauro di “Corsaro II” testimonia la capacità del cantiere di coniugare tradizione e innovazione, preservando l’identità storica delle imbarcazioni pur integrando le più moderne tecniche di restauro. Il lavoro su “Corsaro II” include la posa di nuovo fasciame in mogano, l’installazione degli impianti elettrico/idraulico, e il rifacimento del calafataggio, dimostrando un impegno senza pari nella cura di ogni dettaglio.

La falegnameria del cantiere ha visto anche il ripristino di parti dell’attrezzatura velica del brigantino-goletta “Nave Italia”, evidenziando l’importanza del lavoro artigianale e della trasmissione del sapere, con maestri ebanisti e giovani apprendisti che lavorano insieme per preservare queste magnifiche testimoni di storia e tecnica navale.

Fonte Cantiere Valdettaro

Copyright Image: Sinergon LTD