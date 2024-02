SW108 Gelliceaux: il nuovo yacht a vela ibrido diesel-elettrico

L’SW108 Gelliceaux è uno splettacolare yacht ibrido diesel-elettrico che non solo incarna l’eccellenza del design e della sostenibilità ma segna anche un nuovo capitolo nell’evoluzione degli yacht a vela di lusso. Dal design esterno slanciato alle soluzioni d’interni sofisticate e confortevoli, Gelliceaux è la dimostrazione di come l’eleganza, lo stile e l’innovazione possano navigare insieme verso un futuro sostenibile.

L’ultimo capolavoro di Nauta Design, il primo SW108 Gelliceaux, segna un punto di svolta nel panorama nautico mondiale grazie alla sua natura ibrida diesel-elettrica. Questa imbarcazione rappresenta la prima unità della serie SW108 Smart Custom di Southern Wind, che integra l’eccellenza nelle linee di carena firmate Farr Yacht Design con un design esterno e interno curato nei minimi dettagli da Nauta.

Massimo Gino di Nauta Design descrive Gelliceaux come il culmine della serie ‘GT’ degli yacht a vela Southern Wind, che ha visto il suo inizio con il SW105 Taniwha, proseguendo con il SW96 Nyumba. Questa evoluzione ha portato a un design esterno più sportivo e slanciato, frutto della stretta collaborazione con l’armatore. La deckhouse, adornata di teak e caratterizzata da un ampio lucernario centrale, insieme alle innovative panche ‘galleggianti’ a poppa, rappresenta un vero e proprio vanto per il team di design.

Uno degli aspetti distintivi di Gelliceaux è la “Z” in materiale composito che collega il profilo della tuga al paramare posteriore, conferendo allo yacht un’immagine compatta e aerodinamica. La partecipazione attiva degli armatori nel processo di design ha arricchito ulteriormente il progetto, permettendo a Massimo Gino e al suo team di esplorare nuove direzioni stilistiche. La scelta di una palette di colori naturali, tessuti e materiali che creano un’atmosfera “calming” e “Mediterranean fresh”, riflette il desiderio di combinare eleganza e comfort in uno spazio che invita al relax e alla contemplazione.

L’interno dello yacht a vela rompe con la tradizione, proponendo mobili che, pur essendo fissi, danno l’illusione di essere indipendenti dalle pareti, conferendo agli ambienti una sensazione di accoglienza e apertura tipica degli spazi open space. Il design degli arredi, inclusi i divani dell’ampio salone su due livelli, si ispira al comfort residenziale contemporaneo, offrendo agli ospiti un’esperienza di soggiorno unica e raffinata.

Nel design degli interni, Nauta ha optato per finiture in nero satinato anziché l’acciaio inossidabile, scegliendo accessori che uniscono estetica contemporanea e praticità di manutenzione. L’attenzione al dettaglio si estende anche all’illuminazione, con soluzioni che non solo esaltano la bellezza degli spazi ma contribuiscono a creare un’atmosfera calda e accogliente, arricchendo la percezione dello spazio.

Copyright Image: Sinergon LTD