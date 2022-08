Il nuovo Samsung Galaxy Z Fold4 è lo smartphone più potente che Samsung abbiamo creato finora. In Z Fold4 c’è racchiusa tutta la competenza nel campo della tecnologia mobile, creando un dispositivo con maggiori funzionalità a prescindere dalla modalità d’uso: aperto, chiuso o in modalità Flex. Inoltre, è il primo dispositivo dotato di Android 12L, una versione speciale di Android creata da Google per esperienze su schermi ampi.

Con Z Fold4 il multitasking è più facile che mai per essere più produttivi anche durante gli spostamenti. La nuova Barra delle applicazioni presenta un layout simile a quello di un PC e consente di accedere alle app preferite e recenti. La multifunzionalità è anche più intuitiva, grazie a semplici gesti di scorrimento. Con uno solo gesto è possibile passare dalle app a schermo intero alle finestre pop-up oppure dividere a metà lo schermo in modo da avere più possibilità di multitasking.

Samsung Galaxy Z Fold4: Google e Microsoft

Ora le app Google, incluse Chrome e Gmail, supportano la funzione drag-and-drop che permette di copiare e incollare rapidamente link, foto e molto altro da un’app all’altra. Con Google Meet ora è possibile connettersi con più persone condividendo attività virtuali, come guardare video contemporaneamente su YouTube oppure giocare insieme a videogiochi durante una videochiamata.

L’intera suite Office e Outlook di Microsoft è ora ottimizzata per l’uso sullo schermo pieghevole, offrendo all’utente più informazioni sullo schermo e modalità più rapide di interazione con i contenuti. L’esperienza multitasking è coronata dalla S Pen, che consente di disegnare e prendere appunti on-the-go con pratico alloggiamento nella Standing Cover with Pen.

Foto e video

Con un obiettivo potenziato da 50 MP e lo Space Zoom 30x, Galaxy Z Fold4 scatta foto e video mozzafiato. Per sfruttare al massimo il formato unico che consente una maggiore flessibilità durante gli scatti, la fotocamera presenta una serie di modalità ottimizzate come lo zoom più potente attivato nella modalità Capture View, la Doppia Anteprima e i Selfie con la fotocamera posteriore. Inoltre, grazie ai pixel più grandi, al sensore più luminoso del 23% e a una maggiore potenza di elaborazione, è possibile realizzare scatti nitidi anche di notte.

I contenuti sono ancora più immersivi e caratteristici sullo schermo principale da 7,6 pollici più luminoso, con refresh rate adattivo da 120 Hz e la fotocamera sotto il display (UDC) meno visibile, dotata di una nuova disposizione sub-pixel a dispersione. Le app dei social media più popolari, come Facebook, sono ottimizzate per la fruizione su schermo ampio, per rendere i contenuti ancora più piacevoli.

In alternativa, basta accedere alle app dei servizi di streaming preferiti, come Netflix, e guardare i contenuti senza dover reggere il dispositivo con le mani grazie alla modalità Flex. Per le app non ottimizzate è inoltre possibile controllare il dispositivo senza interrompere la riproduzione di contenuti grazie al nuovo Touchpad della modalità Flex, che consente di mettere in pausa, mandare indietro, riprodurre video o aumentare o ridurre lo zoom con precisione mentre il dispositivo è in modalità Flex.

Anche i videogiochi sono più veloci grazie al potente processore Snapdragon® 8+ Gen 1 e al 5G ultraveloce. Con una cerniera più sottile, un peso più contenuto e bordi ancora più sottili, lo schermo più ampio rende più facili le interazioni a una mano quando si usa lo schermo esterno.

I prezzi

Galaxy Z Fold4 e la Standing Cover with Pen sono proposti negli eleganti colori Graygreen, Beige e Phantom Black2. Inoltre, Galazy Z Fold4 è disponibile anche nella colorazione Burgundy esclusivamente online. Galaxy Z Fold4 sarà invece acquistabile nel mercato italiano nelle seguenti configurazioni:

nella versione da 12GB + 256GB ad un prezzo consigliato di 1.879 €

nella versione da 12GB + 512GB ad un prezzo consigliato di 1.999 €

nella versione da 12 GB + 1TB a partire da 2.249 € esclusivamente online

—–

