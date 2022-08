Il video della ragazza con i pattini in autostrada: “Stavo seguendo le indicazioni del navigatore!”

Ecco il video della ragazza con i pattini che percorre un tratto della Autostada A10 tra Ventimiglia e Genova. Alcuni automobilisti nella serata di ieri hanno allertato la Polstrada segnalando appunto la presenza di una persona che stava tranquillamente pattinando in autostrada.

Sono state necessarie due pattuglie a fermare la ragazza. Un’auto ha rallentato i veicoli che arrivavano da dietro, tenendoli così a distanza di sicurezza. L’altra è corsa ad intercettare la ragazza con i pattini, bloccata in sicurezza in un parcheggio.

Alla richiesta di spiegazioni da parte dei poliziotti, la ragazza ha semplicemente detto che stava seguendo le indicazioni del navigatore satellitare. L’autostrada era infatti la strada più breve da seguire per raggiungere presto il luogo dove era diretta.

Per la ragazza è scattata una multa ed una non meglio specificata segnalazione alla motorizzazione civile nel caso in cui intenda prendere la patente. Non si capisce bene il senso della “segnalazione”, anche perchè comunque per prendere la patente bisogna fare l’esame teorico e pratico: cosa farà la motorizzazione in questo caso? Un esame più particolareggiato?

Infine, parafrasando una pubblicità di qualche anno fa, ma secondo voi “l’autostrada, l’aveva pagata?”.

