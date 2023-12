L’avventura dei vietnamiti di Vinfast negli USA non è andata fin’ora come si aspettavano, con il SUV VF8 massacrato senza pietà dalla stampa. Il risultato sono state vendite a rilento e diversi problemi, ma nella migliore tradizione orientale di fiducia ed ostinazione continua a credere che invece l’elettrica VF3 possa diventare un best-seller.

Severi ma giusti, gli americani non vogliono comunque chiudere del tutto le porte a Vinfast, che con la VF3 potrebbe davvero dare una svolta. Si, perchè come avevamo scritto tempo fa, il prezzo dovrebbe aggirarsi attorno ai 20.000 dollari, una cifra che si ridurrebbe ulteriormente grazie al credito fiscale di 7,500 collari per veicoli elettrici quando viene preso in leasing.

Il CES sarà la prima occasione di vedere dal vivo il VF 3. Con lunghezza di 3,114 mm e due sole portiere, l’auto elettrica vietnamita promette di offrire spazio interno a sufficienza per cinque persone. Non sono ancora state divulgate le specifiche tecniche, ma le dimensioni compatte e un prezzo di attacco estremamente basso suggeriscono che avrà probabilmente una batteria di piccole dimensioni con un unico motore elettrico.

Dobbiamo aggiungere però che forse in Vietnam non hanno bene idea delle misure degli americani, perchè ci viene difficile da credere che possano davvero prendere posto cinque persone. C’è poi da dire che negli USA le configurazioni due porte sono utilizzate praticamente solo nelle auto sportive, e che ovviamente da loro le distanze coperte in auto quotidianamente sono sicuramente maggiori rispetto che in Vietnam, ma anche in Europa.

E a proposito di Europa, possiamo capire l’ostinazione dei vietnamiti di voler sfondare negli USA, ma forse sarebbe più semplice vendere un’auto elettrica di quelle dimensioni nel Vecchio Continente. Siete d’accordo con noi?

