Proposta negli allestimenti Polo, Life e Style, la Nuova Polo TGI ha prezzi di listino a partire da 20.750 Euro.

Nuova Polo TGI a metano è dotata del 1.0 TGI da 90 CV, si tratta di un’unità sovralimentata che completa l’offerta di motori della bestseller Volkswagen con una tecnologia che coniuga prestazioni brillanti, risparmio e sostenibilità ambientale. La Nuova Polo TGI è proposta negli allestimenti Polo, Life e Style, con prezzi di listino che partono da 20.750 Euro. Grazie alle emissioni ridotte, la Nuova Polo TGI permette di accedere all’Ecobonus di 1.500 Euro dedicato ai modelli con valori di CO2 compresi tra 61 e 135 g/km.

L’aggiornamento della sesta generazione di Volkswagen Polo porta con sé un design esterno evoluto e affinato, mentre all’interno tanti contenuti tecnologici mutuati dai segmenti superiori rendono disponibili su questa cinque porte i livelli più avanzati di assistenza alla guida, connettività e digitalizzazione.

Nuova Polo TGI a metano: motore

La Nuova Polo TGI è mossa da un motore tre cilindri turbocompresso da 1 litro in grado di erogare 90 CV e 160 Nm di coppia massima tra 1.800 e 3.800 giri, associato a un cambio manuale a 6 rapporti. Lo 0-100 km/h viene coperto in 12,3 secondi mentre la velocità massima è di 183 km/h.

Alle prestazioni brillanti si associa un’efficienza eccellente: nel ciclo WLTP, la Nuova Polo TGI registra un consumo combinato di gas metano di 5,6-5,9 m3/100 km, pari ad emissioni di CO2 di 100-105 g/km. La Nuova Polo TGI è equipaggiata con tre bombole per il gas metano dalla capacità totale di 13,8 kg, che nell’utilizzo reale garantiscono oltre 350 km di autonomia con un pieno dal costo di circa 14 Euro. Una volta esaurito il gas, l’auto passa autonomamente all’alimentazione a benzina sfruttando il serbatoio di riserva da 9 litri.

Vista la configurazione dei serbatoi, la normativa italiana classifica la Nuova Polo TGI come veicolo cosiddetto “monovalente” a gas metano. Questa omologazione comporta agevolazioni fiscali quali l’esenzione parziale (75%) o totale dalla tassa automobilistica. Inoltre, in alcune zone d’Italia le normative locali esentano le auto alimentate a gas metano dai blocchi del traffico.

Nuova Polo TGI a metano: design e interni

Dal punto di vista estetico, il design della Nuova Polo TGI si aggiorna in linea con quello del resto della gamma e ora si caratterizza per la zona frontale e per la posteriore ridisegnate. I paraurti, il portellone, insieme ai fari e ai gruppi ottici posteriori, forniti di serie con tecnologia a LED, ora sfoggiano uno stile più ricercato. Grazie al nuovo design delle luci, è stata realizzata un’inedita firma luminosa diurna e notturna. Per la prima volta, in abbinamento ai fari a Led Matrix IQ.Light (ulteriore novità, di serie per l’allestimento Style) entra a far parte della firma luminosa anche la fascia a led nella calandra.

Nell’abitacolo, la Nuova Polo TGI si distingue per strumentazione digitale Digital Cockpit, sempre di serie, volante multifunzione ridisegnato anch’esso di serie, sistemi di infotainment di ultima generazione con Online Connectivity Unit con eSIM e App-Connect Wireless (di serie dall’allestimento Life). Se la vettura dispone di Climatronic, incluso nei Tech Pack opzionali, la Nuova Polo TGI viene dotata per la prima volta di un’unità di comando del climatizzatore automatico con superfici touch.

La cinque porte compatta si avvicina alle Volkswagen dei segmenti superiori anche dal punto di vista della sicurezza e dell’assistenza alla guida: una novità assoluta nella sua categoria è l’IQ.Drive Pack con Travel Assist, di serie sull’allestimento Style.

In tal caso, sistemi quali, tra gli altri, il volante con superfici capacitive, il cruise control con regolazione automatica della distanza ACC (anche predittivo) e l’assistenza per il mantenimento della corsia Lane Assist si fondono in un nuovo sistema che consente la guida parzialmente automatizzata di livello 2 fino a 210 km/h.

Nuova Polo TGI a metano: allestimenti

La Nuova Polo TGI a metano è proposta in tre linee di allestimento, che includono nella dotazione di serie numerose funzionalità avanzate. Il livello d’ingresso è rappresentato dalla versione Polo, seguita dalla Life e dalla variante al vertice della gamma Style.

L’allestimento Polo offre una dotazione di serie già molto completa che include, tra gli altri:

App-Connect

Climatizzatore manuale

Strumentazione digitale Digital Cockpit con schermo da 8 pollici

Proiettori anteriori con luci diurne e fari a LED

Rilevamento della stanchezza del guidatore Fatigue Detection

Monitoraggio anteriore Front Assist con City Emergency Brake e riconoscimento di pedoni e ciclisti

Assistente al mantenimento di corsia Lane Assist

Radio Composition con schermo touch da 6,5 pollici e predisposizione per i servizi online We Connect e We Connect Plus

Volante multifunzione

L’allestimento Life della Nuova Polo TGI aggiunge agli equipaggiamenti della versione Polo, tra gli altri:

App-Connect Wireless

Bracciolo centrale anteriore

Cerchi in lega Essex da 15 pollici

Cruise control

Radio predisposta per la navigazione Ready2Discover con schermo touch da8 pollici

Volante multifunzione rivestito in pelle

Al vertice della gamma, la Nuova Polo TGI propone l’allestimento Style, rivolto a chi cerca il massimo del comfort e della tecnologia. Questo aggiunge ai contenuti della variante Life, tra le altre, le seguenti dotazioni standard:

Cruise control adattivo ACC

Cerchi in lega Palermo da 16 pollici

Strumentazione digitale Digital Cockpit Pro da 10,25 pollici

Fari LED Matrix IQ.Light con Dynamic Light Assist

IQ.Drive Pack con Travel Assist

Sensori di parcheggio anteriori e posteriori Park Pilot con frenata di emergenza in manovra

La dotazione di serie già completa della Nuova Polo TGI può essere ulteriormente arricchita con i Tech Pack opzionali. In particolare, al prezzo di 800 Euro, il Tech Pack per l’allestimento Life include climatizzatore automatico a due zone Climatronic con controlli touch, fari fendinebbia anteriori e sensori di parcheggio anteriori e posteriori Park Pilot con frenata di emergenza in manovra.

Per 1.100 Euro, il Tech Pack per la Nuova Polo TGI Style prevede climatizzatore automatico a due zone Climatronic con controlli touch, sistema di apertura/chiusura e avviamento senza chiave Keyless e Safety Pack, che comprende assistente al cambio di corsia Side Assist, sistema di protezione proattivo degli occupanti e assistente alle manovre di parcheggio Park Assist.

