Disponibile al lancio negli allestimenti Life e R-Line con cerchi in lega, fari full LED, Digital Cockpit, infotainment Ready2Discover e Travel Assist di serie.

Nuova Volkswagen Taigo si differenzia per il suo look, la posizione di seduta rialzata e la versatilità nell’uso quotidiano. L’andamento a scendere della zona posteriore della Taigo, in perfetto stile coupé, non limita lo spazio per la testa dei passeggeri. Così la Volkswagen aggiunge alla sua gamma di modelli compatti a trazione anteriore basati sul pianale modulare trasversale MQB, costituita da Polo e T-Cross, una terza variante di carrozzeria con una linea finora riservata quasi esclu01sivamente ai modelli della fascia di prezzo alta. Dotato di serie di fari Full LED, strumentazione interamente digitale e sistemi infotainment di ultima generazione MIB3, il SUV coupé lungo appena 4,26 metri pone nuovi standard nella sua classe in fatto di tecnologia.

Nuova Volkswagen Taigo: prezzi

Al debutto, la gamma italiana è composta dagli allestimenti Life e R-Line, associati a brillanti e parchi motori turbo benzina TSI da 95, 110 e 150 CV, anche con cambio automatico a doppia frizione DSG. La Taigo è proposta da 22.600 Euro di listino o da 159 Euro al mese con la formula finanziaria Progetto Valore Volkswagen, con possibilità di fruire dell’Ecobonus da 1.500 Euro per le 1.0 TSI 95 CV e per alcune da 110 CV. L’arrivo nelle concessionarie italiane è previsto per l’inizio del 2022.

Nuova Volkswagen Taigo: design

Il design della Taigo si contraddistingue per le proporzioni vigorose. Colpisce in particolare l’andamento da coupé in cui si inserisce un montante posteriore fortemente inclinato in avanti. Ispirato ai SUV coupé delle classi superiori, questo rende la Taigo unica nel suo segmento. La prospettiva laterale si distingue inoltre per le linee molto precise e nette che, insieme ai cerchi di grandi dimensioni e alle pannellature del passaruota dimensionate di conseguenza, sottolineano il forte carattere della Taigo. Lo sbalzo posteriore si presenta volutamente maggiorato, a sottolineare la funzionalità della vettura.

Sportiva, urbana ma anche robusta: con la sua forma molto personale, la Taigo si fa notare già al primo sguardo. La capacità del bagagliaio è pari a ben 438 litri. Di conseguenza, con i sedili tutti in uso, nonostante le sue linee coupé la Taigo offre pressappoco lo stesso spazio di stivaggio del SUV compatto T-Cross con divano posteriore scorrevole (fra 385 e 455 litri).

Il design anteriore e posteriore si distacca fortemente da quello del resto della famiglia di modelli. Tutti gli elementi di illuminazione esterni, dai fari ai gruppi ottici posteriori, sono caratterizzati di serie dalla tecnologia a LED. Grazie al nuovo design delle luci è stata realizzata un’accattivante firma luminosa diurna e notturna.

A partire dalla linea di allestimento Style, la Taigo dispone di serie dei nuovi fari a LED Matrix IQ.LIGHT e di una barra trasversale illuminata nella calandra. In questo modo si riallaccia dal punto di vista stilistico ai modelli ID. della Volkswagen e alla nuova versione di Golf, Arteon, Tiguan Allspace e Polo, che presentano anch’essi questa caratteristica fascia luminosa a LED, come dotazione a richiesta o a seconda dell’allestimento. La banda luminosa si fa notare anche nella coda sottolineando la particolare larghezza e il carattere della Taigo. Inoltre, un proiettore dalla pronunciata struttura a nido d’ape negli specchietti retrovisori esterni è disponibile di serie a partire dalla linea Life.

Nuova Volkswagen Taigo: interni

Passando agli interni, la Taigo convince presentandosi di serie con un evoluto volante multifunzionale e comandi razionali. I sistemi infotainment si basano sull’ultima generazione di piattaforma modulare di infotainment MIB3, che include Online Control Unit (eSIM) e App-Connect Wireless (a seconda dell’allestimento). La versione del Climatronic con superfici touch essenziali (disponibile a richiesta) si integra senza soluzione di continuità nel moderno look dei grandi display. L’unità di comando dispone di comandi touch e cursori sensibili al tocco.

Nuova Volkswagen Taigo: guida parzialmente automatizzata

La Taigo offre a bordo il sistema IQ.DRIVE Travel Assist. In questo optional sistemi quali, tra gli altri, il nuovo ACC predittivo (regolazione automatica della distanza in considerazione dei limiti di velocità e dei dati sul percorso del sistema di navigazione) e l’assistenza per il mantenimento della corsia Lane Assist si fondono in un nuovo sistema di assistenza, consentendo così la guida parzialmente automatizzata fino a una velocità massima di 210 km/h.

Il nuovo volante multifunzione di serie in questa versione è provvisto di superfici capacitive, che con il sistema IQ.DRIVE Travel Assist attivo hanno lo scopo di verificare che il guidatore abbia le mani sul volante, come prevede la normativa del livello 2 della guida automatizzata per l’UE. La Taigo è dotata di serie di sistemi di assistenza quali il controllo perimetrale Front Assist comprensivo di funzione di frenata di emergenza City e Lane Assist. Pochi modelli di questa classe di veicoli vantano a bordo una gamma di sistemi di assistenza così innovativi, per un comfort e una sicurezza superiori.

Nuova Volkswagen Taigo: allestimenti

Le funzionalità preferite, quali i fari a LED e il Digital Cockpit, sono integrate già nella dotazione di serie della Taigo. Per il nuovo modello di crossover, il configuratore parte con la versione base Taigo (non offerta al lancio in Italia), per passare poi alla versione Life e alla successiva scelta fra le versioni parallele Style (non offerta al lancio in Italia) e R-Line. Tutte e quattro le linee di allestimento possono essere ulteriormente arricchite e personalizzate con interessanti pacchetti di allestimenti o singoli optional.

La Taigo debutta in otto colori esterni: due standard, cinque metallizzati e uno effetto perla. Tutti i colori della carrozzeria a eccezione del Deep Black possono essere combinati con un tetto a contrasto in nero, disponibile a richiesta con il Roof Pack. Le dimensioni dei cerchi dipendono dalla linea di allestimento scelta e spaziano fra 16” e 18”. Tra i numerosi equipaggiamenti a richiesta figurano, tra l’altro, un grande tetto panoramico apribile sollevabile e scorrevole, il Digital Cockpit Pro con display da 10,25”, rivestimenti dei sedili ArtVelours, comandi vocali, il pacchetto di design Black Style per la R-Line e il sound system beats con 6 altoparlanti e una potenza di 300 watt. L’amplificatore è collocato in posizione salvaspazio nel vano della ruota di scorta. Così non viene compromesso l’utilizzo flessibile del bagagliaio.

Nuova Volkswagen Taigo: motorizzazioni TSI

Due versioni a tre cilindri e una a quattro cilindri. La Volkswagen prevede per la Taigo, sempre con trazione anteriore, motori a benzina ad alta efficienza che erogano potenze di 95, 110 e 150 CV.

La velocità massima è pari rispettivamente a 183 km/h, 191 km/h e 212 km/h. In base alla motorizzazione, il passaggio tra i rapporti viene eseguito manualmente tramite il cambio manuale a 5 o a 6 marce o il cambio a doppia frizione a 7 marce (DSG).

