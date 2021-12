Il crossover compatto Volkswagen si rinnova nel design, negli interni di qualità superiore e nella dotazione di serie più ricca e tecnologicamente avanzata.

Volkswagen T-Roc 2022 si rinnova, il design esterno del primo crossover compatto Volkswagen è stato rivisto nei dettagli pur rimanendo invariato nel carattere, gli interni presentano una notevole qualità superiore e la dotazione di serie ora è più ricca, grazie a equipaggiamenti e tecnologie evolute.

Con l’aggiornamento cambia anche la struttura dell’offerta, ora composta dall’allestimento funzionale Life e da due versioni al vertice della gamma: la tecnologica Style e la sportiva R-Line. La gamma italiana della Nuova T-Roc è proposta a prezzi di listino da 26.600 Euro per la 1.0 TSI Life. Con la formula finanziaria Progetto Valore Volkswagen 36 mesi, la Nuova T-Roc 1.0 TSI nel ricercato allestimento Style è invece disponibile da 229 Euro al mese. L’arrivo della Nuova T-Roc è programmato a marzo 2022.

Volkswagen T-Roc 2022: equipaggiamento

Gli interni sono ora più moderni e presentano maggiore cura e materiali di qualità superiore. Inoltre, l’equipaggiamento di serie comprende, fra l’altro, fari a led, strumentazione digitale Digital Cockpit e sistema modulare di infotainment MIB3 predisposto alla navigazione Ready2Discover con App-Connect wireless.

Un’inedita struttura degli allestimenti consente di scegliere la Nuova T-Roc più consona alle proprie necessità tra le versioni Life, Style e R-Line. Le principali novità nell’ambito dei sistemi di assistenza sono oltre all’ACC, il Lane Assist e l’assistente al parcheggio Park Assist di serie su tutta la gamma italiana, nonché la possibilità di avere l’IQ.Drive Travel Assist con guida parzialmente automatizzata di livello 2.

Volkswagen T-Roc 2022: motori

In Italia, la Nuova T-Roc è proposta con una gamma di motori 100% turbo: a benzina, sono disponibili il 1.0 TSI 110 CV con cambio manuale a 6 rapporti e il 1.5 TSI 150 CV con gestione attiva dei cilindri ACT, in associazione a un cambio manuale a 6 rapporti o a un automatico doppia frizione DSG a 7 rapporti.

Il Turbodiesel 2.0 TDI SCR è declinato in due potenze, 115 CV con manuale a 6 rapporti e 150 CV con DSG a 7 rapporti. Quest’ultimo motore è disponibile anche con la trazione integrale 4MOTION, in alternativa alla trazione anteriore che caratterizza il resto della gamma.

Volkswagen T-Roc 2022: allestimenti

La Nuova T-Roc Life si presenta come una proposta di accesso alla gamma funzionale ma già molto completa. Sono infatti di serie, tra gli altri: cruise control adattivo ACC, integrazione smartphone senza fili App-Connect wireless, cerchi in lega da 16 pollici, strumentazione digitale Digital Cockpit da 8 pollici, fari a LED anteriori con Light Assist e posteriori, Front Assist con frenata di emergenza City, assistente al mantenimento di corsia Lane Assist, assistente al parcheggio Park Assist, sistema infotainment predisposto alla navigazione Ready2Discover e volante multifunzione rivestito in pelle.

L’allestimento Style, dal carattere tecnologico, aggiunge tra gli altri: cerchi in lega da 17 pollici, climatizzatore automatico Climatronic con comandi touch, Digital Cockpit Pro da 10,25 pollici, fari fendinebbia con funzione cornering e sedili comfort sport in ArtVelours con supporto lombare anteriore.

La sportiva R-Line, infine, oltre che per il look specifico si caratterizza per le seguenti dotazioni aggiuntive rispetto alla Life: cerchi in lega da 17 pollici, Digital Cockpit Pro, pedaliera in acciaio spazzolato, sedili comfort sport in tessuto R-Line con supporto lombare anteriore, vetri posteriori oscurati, volante sportivo multifunzione rivestito in pelle con comandi touch. Tutti e tre gli allestimenti possono essere arricchiti con singoli equipaggiamenti o con i convenienti Tech Pack specifici.

