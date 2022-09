Waze si aggiorna su iPhone con funzionalità specifiche per iOS 16

Waze si aggiorna su iOS, il sistema operativo di Apple per iPhone, con una nuova versione che dovrebbe rendere l‘app più fluida per gli utenti, migliorando alcuni problemi.

Nell’ultimo periodo, l’app più amata dagli utenti della strada causava non pochi problemi ai proprietari di smartphone di Cupertino, con numerosi bug che nei casi più gravi richiedevano il riavvio del device.

Le novità di Waze per iOS

La nuova versione di Waze per iOS arriva alla 4.87, e include una correzione del bug che rendeva impossibile ad alcuni utenti avviare un percorso cliccando direttamente sui luoghi salvati. L’ultima release, inoltre, mantiene il supporto da iPhone 8 e successivi, ovvero tutti i dispositivi Apple supportati da iOS 16. Il nuovo software ha apportato delle modifiche sostanziali, che richiedono alcune ottimizzazioni da parte delle app.

La 4.87 non è comunque la versione definitiva per iOS 16 perché manca di alcuni dettagli. Non c’è al momento un supporto ai nuovi widget per la schermata di blocco, disponibili nativamente su Apple Maps, ma anche a breve su Google Maps come annunciato da Google.

Waze, al momento, si è “limitato” a correggere i bug che inficiavano sul funzionamento, e a cambiare alcune grafiche, come per esempio le segnalazioni di ostacoli e autovelox che ora sono più visibili e chiari. Non sappiamo al momento se Waze integrerà anche un widget per la nuova schermata di blocco di iOS.

