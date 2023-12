Xiaomi SU7 è la prima auto del marchio cinese, la nuova architettura si chiama furbescamente “Modena”.

Xiaomi SU7 è la prima auto del noto marchio tecnologico cinese che ha appena annunciato il suo ingresso nel mercato dei veicoli elettrici con la nuova berlina sportiva. Questo lancio è la definitiva discesa in campo di Xiaomi che come uno dei primi produttori di smartphone, insieme a Sony, Apple e Huawei, a esplorare il settore automobilistico, distinguendosi come il primo tra questi a presentare un modello definitivo, pronto per il debutto nella prima metà dell’anno prossimo. Il CEO Lei Jun ha sottolineato l’importanza del successo della SU7, supportato da un investimento di 10 miliardi di dollari in un decennio.

Xiaomi SU7 è una berlina di segmento E, lunga quasi cinque metri, con un passo di tre metri e vanta un’aerodinamica attiva raffinata. Vanta un coefficiente di resistenza aerodinamico di 0,195, grazie a una cura minuziosa nel design aerodinamico attivo. L’abitacolo promette spazio e comfort, accentuato da un tetto panoramico di vetro che protegge dai raggi UV e offre una vista amplificata. Con un bagagliaio di 517 litri e un frunk anteriore di 105 litri, supera anche il la Porsche Taycan in termini di spazio disponibile.

Per quanto riguarda la tecnologia, la SU7 è basata su una nuova architettura per veicoli elettrici chiamata furbescamente Modena, che consente una ricarica ultra-rapida e una notevole autonomia grazie alla sua batteria da 101 kWh.

La versione base della SU7, con trazione posteriore, monta un singolo motore “V6” da 295 cavalli e un’architettura a 400 volt. Xiaomi dichiara che può raggiungere 0-100 km/h in 5,3 secondi e ha un’autonomia di circa 668 km secondo il ciclo CLTC cinese. La versione a trazione integrale SU7 Max, invece, utilizza un’architettura a 800 volt con due motori, “V6” e “V6s”, per un totale di 664 cavalli. Questa versione accelera da 0 a 100 km/h in 2,8 secondi e ha un’autonomia di circa 800 km.

Xiaomi enfatizza l’innovazione anche nel sistema frenante, con freni Brembo a quattro pistoncini e una gestione attiva dell’aerodinamica e del rollio per un’esperienza di guida ottimale. La vettura ha ottenuto cinque stelle nei test di sicurezza Euro Ncap, evidenziando l’impegno dell’azienda per la sicurezza.

Le SU7 con capacità di 800 volt possono ottenere circa 220 km di autonomia in 5 minuti di ricarica, o 389 km in 10 minuti. Tra le altre caratteristiche prestazionali c’è anche la modalità boost, sospensioni ad aria adattive, tecnologia anti-rollio attiva e controllo di lancio. L’uso di “Hypercasting” integrato per il pavimento posteriore ha ridotto il numero di giunture saldate di 840, rendendo la struttura dell’auto più rigida, leggera e silenziosa.

Dal punto di vista tecnologico, la SU7 è all’avanguardia, come ci si aspetterebbe da un’azienda che procude smartphone. L’interno è dominato da un touchscreen centrale da 16,1 pollici che esegue il sistema operativo proprietario HyperOS di Xiaomi. Tra l’altro, ci sono anche dei pulsanti fisici sotto lo schermo touch, oltre ai tradizionali controlli sul volante. Grazie a un processore Qualcomm Snapdragon, il sistema si avvia in meno di due secondi e supporta il multitasking con schermo diviso o la proiezione dello schermo del telefono. I passeggeri posteriori possono attaccare magneticamente i tablet Xiaomi ai sedili anteriori, e la tecnologia a bordo può essere utilizzata per controllare elettrodomestici domestici.

I sedili sono sportivi in pelle Nappa, con diverse funzioni di comfort, e l’auto dispone di luci ambientali dinamiche e un impianto stereo con 25 altoparlanti compatibili con Dolby Atmos.

Mentre Xiaomi ha rivelato quasi tutte le specifiche della sua innovativa berlina elettrica, la SU7, al momento il prezzo è lasciato all’immaginazione. Dato il continuo paragone con la Porsche Taycan Turbo, si può speculare che il prezzo della SU7 Max, il modello di punta, sarà posizionato al di sotto dei 169.930 euro della sua controparte tedesca. Vista la combinazione di dimensioni imponenti, prestazioni elevate e tecnologia avanzata, non sarebbe sorprendente se il prezzo di partenza della versione base a motore singolo si avvicinasse ai 100.000 euro. Questo posizionamento strategico potrebbe rendere la SU7 una scelta allettante per gli appassionati di auto elettriche di lusso, cercando di offrire un equilibrio tra qualità e valore.

—–

Per ricevere tante notizie e consigli utili specialmente sul mondo auto e moto, sugli autovelox e su come difendersi dalle truffe, è possibile iscriversi gratis al canale Whatsapp e quello Telegram di Quotidiano Motori.

Vi invitiamo a seguirci anche su Mastodon, Google News su Flipboard, ma anche su Facebook, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.

Copyright Image: Sinergon LTD