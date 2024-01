Zity getta la spugna a Parigi: troppi danni alle auto

Mobilize ha annunciato la rinuncia ad operare a Parigi con Zity, togliendo la capitale francese dall’elenco delle città servite dalla sua flotta di auto elettriche Dacia Spring. La decisione è stata presa a causa degli eccessivi danneggiamenti subiti dai veicoli nel contesto urbano parigino.

Mobilize ha annunciato la rinuncia ad operare a Parigi con Zity, togliendo la capitale francese dall’elenco delle città servite dalla sua flotta di auto elettriche Dacia Spring. La decisione è stata presa a causa degli eccessivi danneggiamenti subiti dai veicoli nel contesto urbano parigino.

I veicoli hanno subito danni considerevoli, compromettendo la qualità del servizio offerto. Un comunicato ufficiale della società sottolinea il costante sostegno ricevuto dal Gruppo Renault, dal comune di Parigi e dai suoi abitanti fin dall’inizio delle operazioni nella capitale francese nel maggio 2020. Nonostante ciò, la frequenza e l’entità dei danni alla flotta hanno portato a una diminuzione sia della disponibilità dei mezzi sia della percezione qualitativa del servizio da parte degli utenti.

Un manager di Mobilize ha dichiarato all’AFP che

I danni significativi e ripetuti ai nostri veicoli a Parigi molto spesso li hanno resi indisponibili e hanno generato costi di manutenzione che sono diventati ingestibili. In altre città le cose vanno molto bene. Ci sono danni, ma non al livello di quelli di Parigi.

Zity ha poi spiegato che questa situazione ha impedito all’azienda di mantenere gli elevati standard qualitativi richiesti, mettendo in primo piano la soddisfazione del cliente. Nonostante gli sforzi e i numerosi piani di miglioramento, la decisione finale è stata quella di cessare il servizio a Parigi a partire dal 15 gennaio 2024. L’azienda ha tuttavia confermato la continuità del servizio nelle altre città in cui è attualmente presente, tra cui Lione, Madrid e Milano.

Il servizio stava precipitando

Effettivamente, sulla stampa locale francese si potevano leggere note negative sul peggioramento dell’offerta, con veicoli sporchi, malfunzionamenti vari, con l’impressione che fossero più rattoppati che effettivamente mantenuti.

A quanto pare il servizio è cominciato davvero a peggiorare durante l’estate del 2023, con l’abbandono di diversi quartieri di Parigi. Proprio in questo periodo, il parco veicoli era passato ad appena 300 auto elettriche, rispetto alle 2.000 della fine del 2022.

Eppure Zity continua ad essere presente a Lione, ma anche a Madrid e Milano. Cosa succede a Parigi?

Parigi e lo sharing non vanno d’accordo?

I monopattini in sharing sono stati banditi dalla capitale francese, ma c’erano in ballo questioni di sicurezza. Ma a quanto pare, a Parigi non piace la condivisione dei veicoli. L’abbandono di Mobilize a Parigi fa eco alla sospensione nel 2018 della soluzione di car sharing Autolib del gruppo Bolloré, a causa della mancanza di redditività e in un contesto di conflitto con Parigi e con i dell’hinterland. Ce ne eravamo occupati proprio per il caso del cimitero abbandonato delle Autolib.

Non solo auto e monopattini: numerosi servizi di biciclette in sharing hanno anche spiegato il loro ritiro dalle strade di Parigi con l’inciviltà e con il vandalismo subito dai propri mezzi.

Oggi a Parigi resta solo Free2Move a fornire un servizio di car sharing “free-floating” con le Peugeot 208 e Fiat 500 elettriche. Altri operatori come Ubeeqo di Europcar, offrono veicoli a noleggio a breve termine, da prelevare e consegnare però in stazioni specifiche.

—–

Per ricevere tante notizie e consigli utili specialmente sul mondo auto e moto, sugli autovelox e su come difendersi dalle truffe, è possibile iscriversi gratis al canale Whatsapp e quello Telegram di Quotidiano Motori.

Vi invitiamo a seguirci anche su Mastodon, Google News su Flipboard, ma anche su Facebook e Pinterest. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.

Copyright Image: Sinergon LTD