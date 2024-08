Francesco Bagnaia, campione in carica della MotoGP, ha scritto una nuova pagina nella storia del motociclismo mondiale. Con la sua vittoria nel Gran Premio d’Austria 2024, Bagnaia ha raggiunto quota 25 successi, eguagliando il leggendario Kevin Schwantz e guadagnandosi un posto nella top 10 dei piloti più vincenti di sempre nella classe regina.

La TOP 10 dei piloti che hanno vinto più Gran Premi nella Classe Regina

Un bel traguardo, che consacra il tre volte campione del mondo del Motomondiale. Ma chi sono i piloti che hanno vinto più Gran Premi nella classe regina (500 + MotoGP)?

Pos. Pilota Moto Vittorie 1 Valentino Rossi Yamaha, Honda 76 2 Giacomo Agostini Mv Agusta, Yamaha 68 3 Marc Márquez Honda 59 4 Mick Doohan Honda 54 5 Jorge Lorenzo Yamaha, Ducati 47 6 Casey Stoner Ducati, Honda 38 7 Mike Hailwood Honda 37 8 Eddie Lawson Yamaha, Honda 31 8 Dani Pedrosa Honda 31 10 Kevin Schwantz Suzuki 25 10 Francesco Bagnaia Ducati 25

Entrare nella Top 10 è un risultato straordinario per Bagnaia. Il pilota italiano si trova ora in compagnia di alcune delle più grandi leggende del motociclismo, inclusi campioni del calibro di Valentino Rossi, Giacomo Agostini e Marc Márquez.

Il percorso di Bagnaia verso questo traguardo iniziato con la vittoria in Moto2 nel 2018, che è stato il preludio al suo debutto in MotoGP nel 2019. In soli cinque anni, è riuscito non solo a vincere due titoli in MotpGP, ma anche a entrare nella top 10 dei piloti più vincenti di tutti i tempi.

Con 25 vittorie all’attivo, Bagnaia ha già eguagliato il palmarès di Schwantz, campione del mondo 500 cc nel 1993. Con i suoi 27 anni e la competitività della Ducati, ci sono tutte le premesse per credere che Bagnaia possa scalare ulteriormente questa prestigiosa classifica già dai prossimi Gran Premi.